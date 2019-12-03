Son Dakika Haberleri: Görme engelliye Braille alfabesi ile yazılan Kuran hediyesi
Son Dakika Güncel Görme engelliye Braille alfabesi ile yazılan Kuran hediyesi - Son Dakika

Görme engelliye Braille alfabesi ile yazılan Kuran hediyesi

6 saat önce

AVCILAR Müftüsü Bekir Derin, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle Kuran öğrenmek isteyen bir kişiye Braille alfabesi ile yazılan Kuran-ı Kerim ve bir hayırseverin bağışladığı 3 engelliye araba verdi.

Görme engelliye Braille alfabesi ile yazılan Kuran hediyesi, System.String[]

AVCILAR Müftüsü Bekir Derin, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle Kuran öğrenmek isteyen bir kişiye Braille alfabesi ile yazılan Kuran-ı Kerim ve bir hayırseverin bağışladığı 3 engelliye araba verdi.

Merkez Ulu Camii Külliyesi'nde düzenlenen törende konuşan Müftü Bekir Derin, engellileri yılda bir gün değil her zaman gözeterek hareket etmeye çalıştıklarını, son yıllarda yaptırılan camilerde yürüme ve görme engellilerin gözetilmeye çalışıldığını anlattı. Müftü Bekir Derin, bu amaçla önemli çalışmalar yaptıklarını söyledi. Derin, bir hayırseverin bağışladığı 3 engelli aracını ihtiyaç sahiplerine teslim ettiklerini anlatırken, Kuran-ı Kerim öğrenmek isteyen görme engelli Adem Dağlı'ya da Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan 6 ciltten oluşan Braille Alfabesi ile hazırlanmış Kuran-ı Kerim hediye etti.


Dünya Engelliler Günü, Kuran-ı Kerim, Müftü, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 07:31 Kaynak: DHA
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