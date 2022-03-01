GÖRME ENGELLİYE YARDIM ETME BAHANESİYLE CEP TELEFONUNU ÇALDI; O ANLAR KAMERADA - Son Dakika

DİYARBAKIR'da M.A. isimli şüpheli, yolun karşısına geçirmek için yardım etme bahanesiyle yanına yaklaştığı görme engelli A.K.'nın cep telefonunu çalıp kaçtı. O anlar kameraya yansırken, şüpheli M.A. yaklaşık 1 saat içerisinde çaldığı telefonla birlikte yakalandı.

Olay, Yenişehir ilçesinde yaşandı. Kaldırım üzerinde yürümekte olan görme engelli A.K., yolun karşına geçmek istedi. Bu sırada bir kişi A.K.'ya yardım etme bahanesiyle yanına geldi. Yolun karşısına geçirdiği A.K.'nın daha sonra cep telefonunu çalan şüpheli olay yerinden kaçtı. Görme engelli A.K.'nın bağırması üzerine çevredekiler durumu polise bildirdi. İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışma sonucu killiği belirlenen M.A., kameradan tespit edilerek yaklaşık 1 saat içerisinde çaldığı cep telefonuyla birlikte yakalandı.Polis ekiplerince gözaltına alınan M.A.'nın emniyetteki işlemleri sürerken, cep telefonu ise A.K.ya teslim edildi.Öte yandan, olay anı ise çevredeki bir kameraya yansıdı. (DHA)