Görme engelliyi YKS'ye gireceği okula polis götürdü - Son Dakika

Adana'da polis ekipleri, geçen yıl geçirdiği trafik kazası nedeniyle lise sınavına son anda yetiştirdikleri görme engelliyi, talebi üzerine Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) gireceği okula götürdü.

Geçen yıl 26 Temmuz'da geçirdiği trafik kazası nedeniyle Açık Öğretim Lisesi 2. dönem sınavına polislerce son anda yetiştirilen yüzde 90 görme engelli Ziya Erdem, gireceği YKS'nin ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) için Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerinden yardım istedi.

Polis ekipleri, Erdem'i merkez Seyhan ilçesi Gazipaşa Mahallesi'ndeki evinden alarak Çukurova Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu'na götürdü.

Erdem, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen yıl taksiyle sınava giderken kaza geçirdiğini söyledi.

Sınava geç kalma ihtimali üzerine yardım istediği polis ekiplerince okula götürüldüğünü anlatan evli ve 2 çocuk babası Erdem, şöyle konuştu:

"Televizyonda izlerken polislerin sınava girecek kişilere yardımcı olduklarını görüyordum. Bu kez polislerden yardım almanın daha uygun olacağını düşündüm. Sınavdan bir hafta önce kendilerini arayıp randevu aldım. Sınav tarihini not alıp beni götüreceklerini söylediler. Bugün de geldiler. 'Acaba yetişir miyim?' diye biraz heyecanım vardı ama sağ olsunlar sınava yetiştirdiler. Güvenlik güçlerimizin gerçekten işleri çok yoğun. Bu yoğunluk içinde bizlerle bu şekilde ilgileniyor, toplumun her alanında vatandaşın yanında oluyorlar. Rabb'im onları korusun."