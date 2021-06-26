Görme engelliyi YKS'ye gireceği okula polis götürdü - Son Dakika

Trabzon'da polis ekipleri, görme engelli kişiyi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) gireceği okula götürdü.

İl Emniyet Müdürlüğünün Twitter hesabından, "Vatandaşımızın gözü olmaya da eli olmaya da gönüllüyüz. Birlikte bütün engelleri aşarız" ifadeleriyle, beyaz bastonu bulunan görme engelli kişinin YKS'ye gireceği okula götürülmesinin yer aldığı video paylaşıldı.

Videoda, polisin yardımıyla ekip aracına binen kişinin, sınava gireceği okula götürüldüğü görülüyor.

Görüntülerde, engelli vatandaşın, araçtan inmesine yardımcı olan ve elinden tutarak okulun bahçesine kadar getiren polise, "Allah razı olsun, çok teşekkür ederim." dediği anlar da yer alıyor.