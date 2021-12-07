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Görme engelsiz markalar ödüllendirildi - Son Dakika

Görme engelsiz markalar ödüllendirildi

07.12.2021 11:30
Görme engelsiz markalar ödüllendirildi

İş dünyasından birçok isim 'engelsiz bir dünya' için Engelliler Günü'nde bir araya geldi.

İş dünyasından birçok isim 'engelsiz bir dünya' için Engelliler Günü'nde bir araya geldi. Türkiye'nin başarılı sosyal girişimlerinden BlindLook'un 3 Aralık'ta Zorlu PSM'de düzenlediği etkinlikte, "Görme Engelsiz Markalar" ödülleri de sahibini buldu.

Dünya Sağlık Örgütü'nün rakamlarına göre dünya genelinde şu anda 246 milyon görme engelli, 39 milyon ise kör birey bulunuyor. Konuya dair yapılan bilimsel araştırmalar, görme engelli bireylerin sayısının 2050 yılına kadar 3 katına çıkarak 115 milyona ulaşacağına işaret ediyor. Bilgi ve iletişimin yüzde 80 görme odaklı tasarlandığı bir dünyada, Türkiye'den birçok kurum görme engelli kişiler için hayatı daha kolay kılacak çalışmalar gerçekleştiriyor. Son olarak Türkiye'nin sosyal girişimlerinden BlindLook, geliştirdiği ses simülasyonu teknolojilerini kullanarak ürün ve hizmetlerini görme engelsiz hale getiren şirketleri, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'ne özel düzenlediği etkinlikte buluşturdu. Zorlu PSM'de gerçekleştirilen ve EyeBrand Ceremony adı verilen etkinlik kapsamında "Görme Engelsiz Markalar Ödülleri" dağıtıldı.

Etkinlikte açıklama yapan BlindLook Kurucularından Sadriye Görece, "Görme engellilerin, sunulan tüm ürün ve hizmetleri eşit ve özgürce kullanabilmesi için teknolojik ve kalıcı çözümler üretiyoruz. Bu yolda bize eşlik eden tüm partnerlerimizi tek bir sahnede buluşturduğumuz için çok mutluyuz. Tüm markaların görme engelsiz olacağı günü sabırsızlıkla bekliyoruz" dedi.

KOLEKTİF BİR ÇABAYLA DÜNYAYI ENGELSİZ KILACAĞIZ

EyeBrand etkinliğinde finanstan teknolojiye, kişisel bakımdan ulaşıma, sağlıktan e-ticarete birçok sektörden katılımcının bir araya geldiğini belirten, şirketin Kurucularından Cihat Ersin Aydın ise şunları söyledi:

"2019'dan bu yana ses odaklı teknolojik altyapıyla geliştirdiğimiz ürünlerimizle görme engelli bireylerin hayal ettikleri her anı eşit ve özgürce yaşayabilmeleri bizim için çok kıymetli. Bu yüzden ürün ve hizmetlerini görme engelsiz hale getiren hem destekçimiz hem de partnerimiz olan markalarla 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde bir araya gelmek bizi çok mutlu etti. Eşit ve engelsiz dünya için çalışırken, böylesine güçlü ve hayalimize inanan partnerlerimiz olduğu için çok şanslı hissediyoruz. Kolektif bir çabayla bir gün dünyayı engelsiz kılacağımıza inanıyoruz."

İKİ YILDA 250 BİN GÖRME ENGELLİYE ÖZGÜR BİR DÜNYA YARATTIK

Dünya üzerindeki görme engelli nüfusun her geçen gün arttığını aktaran Cihat Ersin Aydın, "EyeBrand sertifikamızla görme engelli vatandaşlarımız için çıktığımız bu yolculukta önce şirketleri sonra ise sektörleri ailemize katarak büyük bir dönüşümün öncüsü olduk. Sadece 2020 yılında 20'den fazla markayla iş birliği gerçekleştirdik ve bu sayede engelli bireylere sunduğumuz hizmetleri de genişletebildik. Bu süreçte 250 bin görme engellinin hayatına doğrudan dokunduk. Gelecekte ise teknolojinin gücüyle görme engelliler için daha büyük bir işitsel özgürlük ağı yaratmak istiyoruz. Her bir görme engelli kişinin hayatta özgürce hareket edebildiği güne kadar çalışmalarımıza devam edeceğiz" diye konuştu.


Görme engelsiz markalar ödüllendirildi
Görme engelsiz markalar ödüllendirildi

Dünya Engelliler Günü, Görme Engelli, Türkiye, Aralık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Görme engelsiz markalar ödüllendirildi - Son Dakika


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