Görme kaybı yaşayan dağ keçisi iyileşti, doğal ortamına bırakıldı - Son Dakika

Görme kaybı yaşayan dağ keçisi iyileşti, doğal ortamına bırakıldı

Görme kaybı yaşayan dağ keçisi iyileşti, doğal ortamına bırakıldı Tunceli'de görme kaybı yaşayan ve yaklaşık bir aydır tedavisine devam edilen dağ keçisi iyileşmesinin ardından yeniden doğal ortamına bırakıldı.

Görme kaybı yaşayan dağ keçisi iyileşti, doğal ortamına bırakıldı

TUNCELİ - Tunceli'de görme kaybı yaşayan ve yaklaşık bir aydır tedavisine devam edilen dağ keçisi iyileşmesinin ardından yeniden doğal ortamına bırakıldı.

Hozat İlçesi İn köyü yakınlarında yöre sakinleri tarafından yaklaşık 1 ay önce hareketsiz duran bir dağ keçisi fark edildi. Bitkin duran hayvanın için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine haber verildi. Ekipler, dağ keçisini bulunduğu yerden alarak kuramda kontrolleri yapıldı.Tetkiklerde beyin enfeksiyonu nedeniyle geçici görme kaybı yaşadığı belirlenen dağ keçisi, veteriner hekim tarafından tedavisi yapıldı. Tedavisi biten hayvan ekipler tarafından tekrar bulunduğu bölgede doğal ortamına bırakıldı.

Görme kaybı yaşayan dağ keçisi iyileşti, doğal ortamına bırakıldı

Tunceli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2020 02:42 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Görme kaybı yaşayan dağ keçisi iyileşti, doğal ortamına bırakıldı - Son Dakika
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