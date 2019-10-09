Son Dakika Haberleri: Görme kaybı yaşayan köpek tedavi edildi
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Görme kaybı yaşayan köpek tedavi edildi

18 dakika önce

Görme kaybı yaşayan köpek, Adıyaman Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi altına alındı.

Görme kaybı yaşayan köpek tedavi edildi, System.String[]

Görme kaybı yaşayan köpek, Adıyaman Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi altına alındı.


Adıyaman Belediyesi, duyarlı bir vatandaşın ihbarı üzerine harekete geçerek, görme kaybı yaşayan bir köpeği tedavi altına aldı.


Adıyaman Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından ivedi bir şekilde tedavisine başlanan köpeğin ameliyat edilerek yeniden eski sağlığına kavuşturulduğunu söyleyen yetkililer, "Duyarlı vatandaşlarımız tarafından yapılan ihbarlar neticesinde görme kaybı yaşayan köpeği bulunduğu yerden aldık. Rehabilitasyon merkezimize getirdiğimiz köpeğimize çift taraflı harder bezi hiperplazisi teşhisi koyan Veteriner Hekimimiz Yusuf Işık tarafından ameliyat edilen köpeğimiz, yeniden eski sağlığına kavuşturuldu" diye konuştu. - ADIYAMAN

Adıyaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 06:38 Kaynak: İHA
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