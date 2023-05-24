Görme problemi yaşayan yaşlı adam, 3. kattan düşerek yaşamını yitirdi - Son Dakika
Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

Görme problemi yaşayan yaşlı adam, 3. kattan düşerek yaşamını yitirdi

24.05.2023 16:30

Samsun'da gece körlüğü ve görme problemi yaşayan yaşlı adam, 3. katta bulunan evinin penceresinden düşerek yaşamını yitirdi. Olayı öğrenip, eve gelen ölen yaşlı adamın yakınları ise gözyaşlarına boğuldu.

Olay, İlkadım ilçesi Kadıköy Mahallesi'nde dün gece 23.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre görme problemi bulunan 79 yaşındaki Kemal Yayla, gece evinin arka cephesine bakan pencereden zemine düştü.

DÜŞTÜĞÜNÜ YAN KOMŞU FARK ETTİ

Yaşlı adamın düştüğünü ise sabahın ilk ışıklarıyla yan binadaki komşu fark etti. Komşu, alt katlarda yaşayan aile yakınlarına haber verdi. 112 Acil Çağrı Merkezine durumun haber verilmesinin ardından olay yerine polis ekipleri ve ambulans sevk edildi.

Görme problemi yaşayan adam pencereden düşerek hayatını kaybetti

YAKINLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Sağlık ekipleri yüksekten düşen şahsın öldüğünü tespit edince, olay yeri inceleme ekipleri ev ve etrafında çalışma yürüttü. Savcının incelemesinin ardından cenaze düştüğü yerden alınarak, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayı öğrenip, eve gelen ölen yaşlı adamın yakınları ise gözyaşlarına hakim olamadılar.

Görme problemi yaşayan adam pencereden düşerek hayatını kaybetti
Kaynak: İHA
YORUMLAR
500

Kadıköy, İlkadım, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Görme problemi yaşayan yaşlı adam, 3. kattan düşerek yaşamını yitirdi - Son Dakika


Son Dakika
22:35 Son Dakika: Finalin adı belli oldu! Sivasspor'u eleyen Fenerbahçe adını finale yazdırdı
22:31 New York'ta saldırıya uğrayan Türk vatandaşı bir daha yürüyemeyebilir
22:28 HÜDA PAR milletvekili Serkan Ramanlı'dan tartışma yaratacak çıkış: Yemin metni doğru değil, değiştirilmelidir
22:28 HDP'li Pervin Buldan: Biz Millet İttifakı'nı değil, barış ve demokrasiyi destekliyoruz
22:28 Son Dakika: Sivasspor'u eleyen Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda adını finale yazdırdı
22:24 Mansur Yavaş'a sorulan soru çok konuşuldu: Kılıçdaroğlu 2. turda kazanır mı?
22:13 HDP'li Pervin Buldan: Biz Millet İttifakı'nı değil, barış ve demokrasiyi destekliyoruz
22:12 New York'ta saldırıya uğrayan Türk vatandaşı bir daha yürüyemeyebilir
22:10 F.Bahçe-Sivas maçında ilginç spiker hatası! Dinleyenleri kahkahaya boğan anlatıcı yaptığı hataya kendisi de güldü
22:05 F.Bahçe-Sivas maçını anlatan spiker, herkesi kahkahaya boğdu! Yaptığı hataya kendisi de güldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2023 22:46:22. #1.13#
SON DAKİKA: Görme problemi yaşayan yaşlı adam, 3. kattan düşerek yaşamını yitirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement