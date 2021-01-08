Son dakika haberleri | KIRKLARELİ - Görme ve fiziksel engelli öğrenci, adı gibi geleceğe "Umut"la bakıyor - Son Dakika

Son dakika haberleri | KIRKLARELİ - Görme ve fiziksel engelli öğrenci, adı gibi geleceğe "Umut"la bakıyor

08.01.2021 11:03

Edinilen son dakika gelişmesine göre Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı bir köyde yaşayan fiziksel ve görme engelli Umut Batar'ın azmi öğretmenlerini yüreklendiriyor.

Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı bir köyde yaşayan fiziksel ve görme engelli Umut Batar'ın azmi öğretmenlerini yüreklendiriyor.

Çavuşköy'de yaşayan ve bir süre okula ailesinin yardımıyla giden Umut, görme yetisini tamamen kaybetmesiyle okula gidemez oldu. Bu süreç sonrası öğretmenleri Umut'un yaşadığı köye gidip gelerek ona dersler vermeye başladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde de ilçe merkezine 10 kilometre uzaklıktaki Çavuşköy'de Batar ailesine maske, mesafe kuralına uygun olarak belli aralıklarla konuk olan öğretmenler, Umut'un eğitimini Braille alfabesiyle sürdürüyor.

Vize Milli Eğitim Müdürü Rışvan Dündar da zaman zaman bu derslere katılıp, armağan ettiği kitaplarla Umut'un "öğretmen olma hayalinin" peşinden koşma motivasyonunu pekiştiriyor.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'la tanışmak istiyor

Umut Batar, AA muhabirine, tüm engellere rağmen öğrenmeyi çok sevdiğini söyledi.

Öğretmenlerinin kendisi için büyük fedakarlıklar yaptığını ifade eden Batar, öğretmenlerini evinde gördüğü zaman çok mutlu olduğunu anlattı.

İçinde okuma hevesinin her zaman var olduğunu dile getiren Batar, "Hedefim öncelikle okulumu bitirip sonrasında öğretmen olabilmek." dedi.

Öğretmenlerinin eve gelişini camdan bakarak heyecanla beklediğini anlatan Batar, "Onları görünce çok mutlu oluyorum ve derslerimi yapıyorum." ifadesini kullandı.

Kendisini bu zor günlerde bile öğretmenlerinin yalnız bırakmadığını belirten Batar, "Ben okuyup topluma faydalı bir birey olmak için elimden geleni yapacağım. Öğretmenlerimin emeklerinin karşılığını bir gün vereceğime inanıyorum." diye konuştu.

Batar, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile tanışıp, kendisine bu imkanları sağladığı için teşekkür etmek istediğini sözlerine ekledi.

- "Adı gibi umudu çok fazla"

Vize Milli Eğitim Müdürü Rışvan Dündar ise Umut'un çok zeki bir öğrenci olduğunu söyledi.

Umut'un hayallerini gerçekleştirmesi için ne gerekiyorsa yapmaya çalıştıklarını vurgulayan Dündar, şöyle devam etti:

"Hem görme hem de bedensel engelli olduğunu gördüğümde çok duygulandım. Umut'a ses kaydı, eğitim öğretiminde yardımcı olarak haritalar ile görme engelliler için düzenlenen alfabeyle yazılan kitaplar, hikaye setleri ve aletler aldık. Adı gibi umudu çok fazla. Umut'ta değişik bir enerji var. Bir öğretmenin hissedeceği öğrenme hissi Umut'ta var."

Salgın döneminde eğitimlerin uzaktan devam etmesine rağmen Umut'un özel durumunu da göz önüne alarak ona uzaktan değil yakından eğitim verdiklerini aktaran Dündar, "Biz Umut'un eğitimine katkı sunmak hem de yalnız bırakmamak istediğimiz için yüz yüze eğitimlerimize devam ediyoruz. Umut sanal ortamdan görme engeli nedeniyle faydalanamadığı için birebir eğitim vermek zorundayız." dedi.

Umut'un öğrenme arzusunun kendilerini de cesaretlendirdiğini ifade eden Dündar, Umut'un herkese umut olması gerektiğini kaydetti.

Son dakika haberleri | KIRKLARELİ - Görme ve fiziksel engelli öğrenci, adı gibi geleceğe Umut la bakıyor
Son dakika haberleri | KIRKLARELİ - Görme ve fiziksel engelli öğrenci, adı gibi geleceğe Umut la bakıyor
Son dakika haberleri | KIRKLARELİ - Görme ve fiziksel engelli öğrenci, adı gibi geleceğe Umut la bakıyor
Son dakika haberleri | KIRKLARELİ - Görme ve fiziksel engelli öğrenci, adı gibi geleceğe Umut la bakıyor

Görme Engelli, Kırklareli, Engelli, Vize, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | KIRKLARELİ - Görme ve fiziksel engelli öğrenci, adı gibi geleceğe 'Umut'la bakıyor - Son Dakika


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