Görme ve işitme engelli Serdar Fırtına, avukat oldu

YAŞAR Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni 3,5 yılda bitirip geçen yıl mezun olan görme ve kısmi işitme engelli Serdar Fırtına, azmiyle örnek oldu. Genç hukukçu, bir yıl süren avukatlık stajını da başarıyla tamamlayarak ruhsatnamesini alıp yemin etti ve cübbe giydi.

İzmir Barosu'nda önceki gün, avukatlık mesleğine adım atan genç hukukçular için cübbe giyme töreni düzenlendi. Bu isimler arasında azmiyle engel tanımayan çok özel bir isim de vardı. Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni büyük bir başarı gösterip 3,5 yılda bitiren geçen yıl mezun olan görme ve işitme engelli Serdar Fırtına, avukatlık stajını da başarıyla tamamlayarak yemin etti ve cübbesini giydi. Fırtına'ya cübbesini avukatlık stajını da bir yıl boyunca yanında yaptığı Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Ruhan Erdem giydirdi. İzmir Barosu'na 15224 numarayla kaydolan ve ruhsatnamesini alan Serdar Fırtına, "Bundan sonraki hedefim önce avukatlık yapmak ardından da bir devlet kurumunda hukuk müşavirliği biriminde görev almak" diye konuştu.

Üç yaşında, halk arasında tavuk karası olarak bilinen hastalığa yakalanarak yavaş yavaş görme yetisini kaybeden Serdar Fırtına, içindeki eğitim aşkıyla, ilk olarak Aşık Veysel Görme Engelliler İlköğretim Okulu'nu, ardından da engelsiz öğrencilerle birlikte okuduğu Karşıyaka Lisesi'ni, birincilikle bitirmeyi başardı. Lisedeyken kariyer günleri kapsamında Yaşar Üniversitesi'ne sınıf arkadaşlarıyla geldiklerini anlatan Serdar Fırtına, "O zaman okulun fiziki imkanlarını, akademisyenlerin ilgisini çok sevdim. Burada okuyabileceğime inanınca da tercihimi bu yönde kullandım" dedi.

HUKUK MÜŞAVİRİ OLMAK İSTİYOR

Aynı zamanda kısmı işitme engeli de olan Serdar Fırtına, avukatlık stajını bir yıl boyunca, ceza hukuku derslerini aldığı Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mustafa Ruhan Erdem'in yanında yaptı. Fırtına, stajının ardından yemin ederek avukat olmanın gururunu yaşadığını söyledi. KPSS sınavına girerek bir devlet kurumunda hukuk müşaviri olmayı hedeflediğini anlatan Fırtına, azmin ve çalışmanın tüm engelleri aşacağını belirterek diğer engelli bireylere örnek olmak istediğini ifade etti.

BAŞARININ ARDINDAKİ GİZLİ KAHRAMANLAR

Serdar Fırtına'nın başarısının ardındaki gizli kahramanlar ise emekli deniz astsubayı babası Sinan Fırtına ile annesi Neşe Fırtına. Onunla birlikte çalışarak üniversite sınavını kazanmasını sağlayan baba Sinan Fırtına, "Serdar, hayatla hep barışık bir çocuk oldu. Azmiyle ve kararlılığıyla her zaman iddialıydı ve bugüne kadar eğitimde hep başarılı oldu. İlköğretimi ve liseyi birincilikle bitirdi. Biz de ailesi olarak ondaki bu azmi, inancı ve kararlılığı, verdiğimizin çok daha fazlasını yapabildiğini görünce hayatımızı o yönde şekillendirdik. Emekli oldum ve Serdar ile birlikte sınavlara hazırlandık, ardından üniversite hayatı boyunca yanında olduk. Bugün de bir yıllık stajının ardından onun cübbesini giyip yemin ederek avukat olduğunu, başarılarını ve geldiği noktayı görmek her türlü emeğe değer" dedi. Törende büyük mutluluk yaşadıklarını söyleyen anne Neşe Fırtına ise, "Onunla ne kadar gurur duysak az. Bu başarı, Serdar'ın inancının ve azminin eseri. Eğitimi için biz onu değil, o bizi kamçıladı. Aileler engelli çocuklarının eğitimi için güçleri yettiğince mücadele etsinler. Onlara yeterli imkan ve şartlar verilirse içlerinde her zaman bu inancın oluşacağına inanıyorum. Oğlumuzla ne kadar gurur duysak azdır" diye konuştu.