Görme ve İşitme Engelliler Herkesle Aynı Anda Bilgiye Ulaşacak" - Ankara

MERVE YILDIZALP - Sesli Betimleme Derneği Başkanı Kenan Önalan, Radyo ve Televizyon
Üst Kurulu (RTÜK) ile yaptıkları "Sağırların, İşitme ve Görme Engellilerin Görsel-İşitsel Medya Hizmetlerine Erişiminin İyileştirilmesi Çalıştayı"nın ardından konuyla ilgili yönetmeliğin birkaç ay içinde çıkmasını beklediklerini, böylece televizyonların görme engelliler için sesli betimlemeli, işitme engelliler için işaret diliyle detaylı alt yazıyla hizmet vermeye başlayacağını söyledi.
Önalan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, derneklerinin, televizyon kanallarındaki birçok diziyi görme engelliler için sesli betimleme, işitme engelliler için de işaret diline çevirme ve detaylı alt yazı çalışmaları yaptığını ifade etti.
Önalan, bu sayede görme ve işitme engellilerin bilgiye erişiminde büyük bir yol katedildiğini söyledi.
Vizyondaki filmler için de aynı çalışmayı yürüttüklerini anlatan Önalan, "Biz istiyoruz ki bir görme engelli ve işitme engelli de bilgiye herkesle birlikte aynı anda ve zamanda erişsin. Bilgiye erişim aynı zamanda olursa anlamlı olur." diye konuştu.
Bir romanı üzerinden 10 yıl geçtikten sonra okuyabilen bir görme engellinin geride kaldığını dile getiren Önalan, "Dizilerde, filmlerde ya da görsellik gerektiren diğer konularda artık geride olmak istemiyoruz. Aynı zamanda çok gecikmeden görme ve işitme engelliye bilgiye erişim hazır olsun istiyoruz. Bu anlamda çalışmalarımız iyi gidiyor. Haftalık yaklaşık 20 diziyi sesli betimleme ve işaret dili detaylı alt yazıya çeviriyoruz." şeklinde konuştu.
"Yönetmelik üzerinde çalışılıyor bitince hizmet başlayacak"
RTÜK ile yaptıkları "Sağırların, İşitme ve Görme Engellilerin Görsel-İşitsel Medya Hizmetlerine Erişiminin İyileştirilmesi Çalıştayı"nı hatırlatan Önalan, şu bilgileri paylaştı:
"RTÜK ile güzel sonuçları olan bir çalıştay yaptık. Yaptığımız çalıştayda televizyonlara görevler düşüyor. Yönetmeliğin bir iki ay içinde çıkmasını bekliyoruz. Yönetmelik çıkınca televizyonlar sesli betimlemeli ve işitme engelliler için işaret diliyle detaylı alt yazıyla hizmet verecekler. Birçok görme ve işitme engelli rahatça televizyon izleyebilecek. Bu çalışma bizim için çok değerli ve anlamlı olacak. Ana haberden gündüz kuşağı programlara, dizilere kadar geniş alanı kapsayacak. Çok güzel bir dizi var diyelim, herkes bahsediyor biz dışında kalıyoruz. Niye biz dışında kalalım? Bu anlamda güzel çalışmalar olacak yakında. Böylece görme ve işitme engelliler herkesle beraber aynı anda bilgiye ulaşmış olacak.
Televizyonlardaki diziler için çalışmalarımızı yapıyoruz ama görme ve işitme engelliler internet ortamında izleyebiliyor. Bu çalışmalar yapıldığı zaman işitme engelli televizyonda ana haberleri işaret diliyle izleyecek. Ayrıca televizyonların tekrar yayınlanan programları, görme ve işitme engelliye sunulacak. Görme engelli için ise ses kanalı açılacak, kumandadan o kanalı açıp izleyebilecek. RTÜK çalışmalara başladı, en kısa zamanda çözüleceğine inanıyoruz. Yönetmelik üzerinde çalışılıyor, bitince hizmet başlayacak."
Sesli betimleme nedir?
Sesli betimleme, film veya tiyatro gibi alanlarda diyaloglar haricindeki bölümleri dolduran bir dış sesin, olayın geçtiği mekan, zaman, karakterler ve sessiz gelişen olayların betimlenerek görünüm ve duyguların anlatmasından oluşuyor.
Sinema filmleri, video filmleri ve sinematografik eser mahiyetindeki her şey ile tiyatro oyunlarının görme engelliler için diyaloglar haricindeki bölümleri dolduran bir dış sesin sesli betimleme tekniği ile özel kurgusunun yapılması, görme engellilerin kimseden yardım almadan tek başlarına bu eserleri seyredebilmelerine olanak sağlayıcı teknikleri içeriyor.