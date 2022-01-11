Üye Girişi
Görmeden yüzlerce öğrencisine ışık saçıyor - Son Dakika

Görmeden yüzlerce öğrencisine ışık saçıyor

11.01.2022 11:17

Çankırı'da görev yapan görme engelli Türk dili ve edebiyatı öğretmeni Medine Çakır, gönül gözüyle gördüğü öğrencilerini azmi ve meslek aşkı ile geleceğe hazırlıyor.

Çankırı'da görev yapan görme engelli Türk dili ve edebiyatı öğretmeni Medine Çakır, gönül gözüyle gördüğü öğrencilerini azmi ve meslek aşkı ile geleceğe hazırlıyor.

Doğuştan görme engeli bulunan 30 yaşındaki Çakır, Braille alfabesini öğrenerek Ankara'da lise eğitimine devam etti.

Edebiyat öğretmeninden etkilenerek öğretmen olmayı hayal eden Çakır, hedefine ulaşmak için bütün engelleri aşıp 2013 yılında Çankırı Karatekin Üniversitesini kazanarak öğretmenlik yolunda ilk adımını attı.

Mezuniyetinin ardından 2017 yılında öğretmen olarak atanan Çakır, yaklaşık 2 yıldır Yapraklı Çok Programlı Anadolu Lisesinde görev yapıyor.

Braille alfabesiyle oluşturulan kitaplardan notlar çıkararak derse hazırlanan Çakır, büyük heyecanla öğrencilerine konuları anlatıyor.

Lisedeki öğretmeni "gözünü açtı"

Medine Çakır, AA muhabirine, her zaman edebiyat öğretmeni olmak isteğini ve sonunda hayallerini gerçekleştirdiğini söyledi.

Lisedeki edebiyat öğretmenini çok sevdiğini ve ondan etkilenerek öğretmen olmaya karar verdiğini vurgulayan Çakır, "Derste hocam yanıma geldi 'Kendini anlatır mısın?' dedi. Ben de kendimi anlattım. 'Sen sınıfa girdiğinde çok mutlu oluyorum, üzgün olsam bile seni, gülümseyişini gördüğümde çok mutlu oluyorum.' dedi. Korolarda şarkı söylüyordum. Görme engelliler okulunda çok iyi eğitim alıyoruz, müzik eğitimi olsun, bilgisayar eğitim olsun. Ben de şarkı söylüyordum. Sonra tekrar yanıma geldi 'Sesin sana ileride çok güzel kapılar açacak' dedi. Aslında ben olmamın farkına vardırdı." diye konuştu.

Çakır, önünde bir engel olmadığını, insanın istediğinde her şeyi yapabileceğini dile getirerek, "Sınıfa girdim, edebiyata ilgili olduğum için hayalimi gerçekleştirdim, sınıfta şiir okuyabildim, hayalimi gerçekleştirdim. Görmemek bir engel değil, istemek önemli. Ellerim tutmasa gözlerim görseydi ben yine istediklerimi gerçekleştirirdim." ifadelerini kullandı.

Braille alfabesinin de kendisi için çok önemli olduğunu, herkesin bunu öğrenmesi gerektiğini belirten Çakır, Braille olmadan ders anlatamadığını ve kendini ifade etmekte bile zorlandığını kaydetti.

İnsanların engeli olsun ya da olmasın güçlü olması gerektiğinin altını çizen Çakır, "Bence bir şeyi yapmak isteyince yapabilirsiniz. Yapamasaydınız Allah sizi yaratmazdı zaten. Öğrencilerim bizim hayatımızdaki en büyük gülümseme, geleceğin edebiyat öğretmenleri, münazaracıları, makalecileri, vatan için mücadele eden güzel gönüllü, güzel yürekli insanlar diyebilirim." dedi.

"Gönül gözü bize yetiyor"

9. sınıf öğrencisi Yüksel Yütmez de Medine öğretmen sayesinde birçok şeyi öğrendiğini ve edebiyat derslerinde başarılı olduğunu ifade etti.

Öğretmeninin edebiyata ilgisini artırdığını aktaran Yütmez, kompozisyon yarışmasında birinci olduğunu anlattı.

Handan Lafcı ise edebiyat dersini öğretmenleri sayesinde çok sevdiklerini belirterek, "Medine hoca bizi gözüyle görmüyor ama gönül gözü bize yetiyor. Biz Medine hocamızın gözüyüz, o da bizim neşemiz. Onu çok seviyoruz." diye konuştu.

Görmeden yüzlerce öğrencisine ışık saçıyor
Görmeden yüzlerce öğrencisine ışık saçıyor
Görmeden yüzlerce öğrencisine ışık saçıyor

YORUMLAR
500

Öğretmen, Edebiyat, Çankırı, Medine, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Görmeden yüzlerce öğrencisine ışık saçıyor - Son Dakika


Ahmet Çalık imza töreninde mutluluğunu bu sözlerle paylaşmıştı: Çok mutluyum, umarım her şey güzel devam eder Ahmet Çalık imza töreninde mutluluğunu bu sözlerle paylaşmıştı: Çok mutluyum, umarım her şey güzel devam eder         
11:42
19 yaşındaki genç, "Ehliyet alamadın" diye kızan babasının boğazını maket bıçağıyla kesti 19 yaşındaki genç, "Ehliyet alamadın" diye kızan babasının boğazını maket bıçağıyla kesti         
11:40
Ahmet Çalık'ın ölümü geçmişte tartışma yaşadığı hocası Yılmaz Vural'ı da yıktı: Kendi evladım ölmüş kadar üzüldüm Ahmet Çalık'ın ölümü geçmişte tartışma yaşadığı hocası Yılmaz Vural'ı da yıktı: Kendi evladım ölmüş kadar üzüldüm         
11:36
Bakan Yanık'a soruldu! Kadın pedi ve çocuk bezleri ile ilgili çalışma geliyor! Bakan Yanık'a soruldu! Kadın pedi ve çocuk bezleri ile ilgili çalışma geliyor!         
11:27
Galatasaray'dan vefalı paylaşım! Sarı kırmızılılar Ahmet Çalık'a bu sözlerle veda etti Galatasaray'dan vefalı paylaşım! Sarı kırmızılılar Ahmet Çalık'a bu sözlerle veda etti         
11:15
"Buse'yi öpüşme sahnesi olmadığı için seçtim" diyen Alişan, tepkilere ateş püskürdü "Buse'yi öpüşme sahnesi olmadığı için seçtim" diyen Alişan, tepkilere ateş püskürdü         
11:01
Çarşamba ve Perşembe tedbirinizi alın! Meteoroloji güncel raporu yayımladı, kar yağışı İstanbul'da etkili olacak Çarşamba ve Perşembe tedbirinizi alın! Meteoroloji güncel raporu yayımladı, kar yağışı İstanbul'da etkili olacak         
10:42
Survivor All Star macerası başlıyor! Dominik yolcularından veda paylaşımı Survivor All Star macerası başlıyor! Dominik yolcularından veda paylaşımı         
10:15
Gökçek'in koronaya yakalanan Temel Karamollaoğlu için yaptığı "Ölüm bir karış ötede" sözleri ortalığı karıştırdı Gökçek'in koronaya yakalanan Temel Karamollaoğlu için yaptığı "Ölüm bir karış ötede" sözleri ortalığı karıştırdı         
09:00
"Çok zamanın kalmadı bu hayatta" diye tehdit etmişti! Genç avukat eski nişanlısı tarafından öldürüldü "Çok zamanın kalmadı bu hayatta" diye tehdit etmişti! Genç avukat eski nişanlısı tarafından öldürüldü         
08:32
Pfizer/BioNTech, Türkiye'yi de vuran Omicron için kolları sıvadı! Omicron aşısı mart ayında geliyor Pfizer/BioNTech, Türkiye'yi de vuran Omicron için kolları sıvadı! Omicron aşısı mart ayında geliyor         
08:31
Fatih Terim'in ayrılığının ardından kızları Merve ve Buse Terim'den peş peşe paylaşımlar: Yüzündeki çizgilerin, saçındaki beyazlarla... Fatih Terim'in ayrılığının ardından kızları Merve ve Buse Terim'den peş peşe paylaşımlar: Yüzündeki çizgilerin, saçındaki beyazlarla...         
07:50
Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti         
07:48
Son Dakika: Kıbrıs açıklarında 6,4 büyüklüğünde deprem oldu! Türkiye'de de hissedildi Son Dakika: Kıbrıs açıklarında 6,4 büyüklüğünde deprem oldu! Türkiye'de de hissedildi         
07:32
Yasadışı ama profesyonel! Türk definecilerin yer altındaki çalışması hayrete düşürdü! Yasadışı ama profesyonel! Türk definecilerin yer altındaki çalışması hayrete düşürdü!         
14:22
Son Dakika! HDP'li Semra Güzel'in PKK'lı teröristle olan fotoğrafları hakkında TBMM Başkanı Şentop'tan çıkış: İç tüzüğün gereği yapılmalıdır Son Dakika! HDP'li Semra Güzel'in PKK'lı teröristle olan fotoğrafları hakkında TBMM Başkanı Şentop'tan çıkış: İç tüzüğün gereği yapılmalıdır         
13:59

Son Dakika Haberleri
11:41 Ahmet Çalık imza töreninde mutluluğunu bu sözlerle paylaşmıştı: Çok mutluyum, umarım her şey güzel devam eder
11:40 19 yaşındaki genç, "Ehliyet alamadın" diye kızan babasının boğazını maket bıçağıyla kesti
11:39 Güne yükselişle başlayan dolar 13,87'ye yükseldi
11:36 Ahmet Çalık'ın ölümü geçmişte tartışma yaşadığı hocası Yılmaz Vural'ı da yıktı: Kendi evladım ölmüş kadar üzüldüm
11:27 Bakan Yanık'a soruldu! Kadın pedi ve çocuk bezleri ile ilgili çalışma geliyor!
11:15 Trafik kazasında yaşamını yitiren futbolcu Ahmet Çalık'tan geriye mutlu anlarla dolu bu video kaldı
11:14 Galatasaray'dan vefalı paylaşım! Sarı kırmızılılar Ahmet Çalık'a bu sözlerle veda etti
11:13 Kocasının kendisini aldattığını düşünen kadın, apartmanın kamerasını izleyince kahroldu
11:03 Son dakika! Bahçeli'den teröristle fotoğrafları çıkan HDP'li için sert sözler: AYM görevini bir an önce yapmalıdır
10:56 Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık'ın hayatını kaybettiği kaza yerinden ilk görüntüler geldi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2022 11:52:57. #1.13#
SON DAKİKA: Görmeden yüzlerce öğrencisine ışık saçıyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement