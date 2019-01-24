Görmeniz Gereken En Çılgınca 8 İnanılmaz Bisiklet
22 dakika önce
Eğer siz de bisiklet tutkunuysanız birazdan izleyeceğiniz gelişmiş bisikletler sizi oldukça heyecanlandıracak.
Eğer siz de bisiklet tutkunuysanız birazdan izleyeceğiniz gelişmiş bisikletler sizi oldukça heyecanlandıracak. İşte karşınızda kesinlikle görmeniz gereken 8 çılgın bisiklet.
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 08:07 Kaynak: Youtube
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