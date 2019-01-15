Görmeseler de Bowlingin Heyecan ve Mutluluğunu Yaşadılar

Görmeseler de bowlingin heyecan ve mutluluğunu yaşadılar Aksaray'da ilk kez bowling oynayan görme engelliler, görmeseler de duydukları seslerle heyecan ve mutluluğu bir arada yaşadıAKSARAY - Aksaray'da ilk kez bowling oynayan görme engelliler, görmeseler de duydukları seslerle heyecan ve...

Görmeseler de bowlingin heyecan ve mutluluğunu yaşadılar

Aksaray'da ilk kez bowling oynayan görme engelliler, görmeseler de duydukları seslerle heyecan ve mutluluğu bir arada yaşadı



AKSARAY - Aksaray'da ilk kez bowling oynayan görme engelliler, görmeseler de duydukları seslerle heyecan ve mutluluğu bir arada yaşadı. Aileleri ve arkadaşlarının yardımıyla bowling oynayan görme engelliler doyasıya eğlendi.

Aksaray'da 68 Aksaray Görme Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü Derneği faaliyetleri kapsamında görme engellileri bowling oyun sahasında bir araya getirdi. Bir alışveriş merkezinin bowling oyun alanında bir araya gelen 7'den 70'e onlarca görme engelli, hayatlarında ilk kez bowling oynamanın heyecanını yaşadı. Ailelerinin veya yakınlarının yardımıyla bowling atışlarını yapan görme engelliler, gün boyu ilk kez oynadıkları bowlingin tadını çıkardı.

İlk kez bowling oynayan 16 yaşındaki Sümeyye Nur Çağıran yaşadığı heyecanı ve mutluluğu anlatarak, "Çok güzeldi, heyecanlı. Spor her zaman güzel olduğu için güzeldi. Heyecanlandım, devirebilme hırsı hissettim" dedi.

12 yaşındaki kardeşi Merve Nur Çağıran ise hayal edemeyeceği kadar mutlu olduğunu belirterek, "İlk defa bowling oynadım. Çok güzeldi. Hayal edemeyeceğim kadar güzeldi. Çok güzel geçti, çok teşekkür ediyorum. Her ne kadar görmesem de yine de çok mutluydum" diye konuştu.

Bir diğer görme engelli 30 yaşındaki Çiğdem Dinç de ilk etapta korktuğunu belirterek, "Korktum ilk başta yapamam diye, yine de yaptım ama" şeklinde konuştu.

Bowling lobutlarının devrildiğini seslerden anladığını belirten 23 yaşındaki görme engelli Yusuf Oğuz da "Engelsiz bir hayat istiyorsak belli bir şeylerle mücadele etmek için bazı faaliyetler iyi oluyor. Bowling de bunlardan bir tanesi ve benim hayatımda tattığım ilk deneyimlerden bir tanesi. İlk defa denedim bowlingi burada. Ortam gayet iyi. Oyun keyifli, devrildiğini sesten anlayabiliyoruz az çok. Tabii ki bu duygunun tarifi yok" ifadelerini kullandı.

68 Aksaray Görme Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Başkanı Yusuf Çıtak ise "Bugün burada görme engelliler için bir şenlik yapalım istedik. Hiç yapmadıkları bir spor. En azından eğleniyorlar bir şekilde başarıyorlar. Amacımız da oydu zaten" dedi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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