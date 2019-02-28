Görmeyen Öğrencisine "Işık" Oldu

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde görevli resim öğretmeni Reyhan Karaçavuş, hafta sonu izinli gününde geldiği okulda görme engelli öğrencisi Kayser Taş'a Braille alfabesiyle ders vererek, eğitimine destek oluyor.

SIRAÇ KARADENİZ - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde görevli resim öğretmeni Reyhan Karaçavuş, hafta sonu izinli gününde geldiği okulda görme engelli öğrencisi Kayser Taş'a Braille alfabesiyle ders vererek, eğitimine destek oluyor.



İlçe merkezine 20 kilometre mesafede Güzelkonak Yatılı Bölge Orta ve İlkokuluna 4 ay önce atanan İstanbullu resim öğretmeni Karaçavuş, görme engelli 5'nci sınıf öğrencisi Kayser Taş'ın umudu oldu.



Engeli nedeniyle bazen okula gidemeyen öğrencisi Taş'ı önce sık sık evinde ziyaret ederek ona günlük yaşamını kolaylaştıracak işleri öğreten Karaçavuş, okula devamını da sağladı.



Çok sevdiği öğrencisinin derslerinde daha kolay ilerleyebilmesi için hafta sonu izninden fedakarlık yapan öğretmen Karaçavuş, okulda Taş'a Braille alfabesiyle eğitim veriyor.



Bastonla yürüme tekniğini de öğrettiği öğrencisine adeta "ışık" olan Karaçavuş, onu geleceğe hazırlıyor.



Öğretmen Karaçavuş, AA muhabirine, göreve başladığı ilk günlerde öğrencisi Taş'ı sınava tabi tutarak yeteneğini ortaya çıkarmaya çalıştığını anlattı.



Ardından evinde ders vererek öğrencisinin eğitim hayatında geri kalmamasını sağladığını belirten Karaçavuş, şöyle dedi:



"Önceki eğitim hayatımda gönüllü olarak görme engellilerle çalışma fırsatı bulmuştum. Görme engelli öğrencilere ne tür etkinlikler yapılır, onlarla nasıl çalışılır, teknik açıdan bu bilgilere sahiptim. Bu nedenle Kayser'e yardım etmek noktasında sorumluluk hissettim. Ardından hafta sonları gerekli malzemeleri aldıktan sonra beraber ders çalışmaya başladık."



"Öğrencimi çok seviyorum"



Öğrencisinin bastonla yürüyebilmesi için de belli zamanlarda çalışma yaptıklarını kaydeden Karaçavuş, şunları kaydetti:



"Eğitimden önce tek başına yürüyebilmesi, yemek yapabilmesi, saçlarını kendi toplaması lazımdı. Bunun gibi hayati işlemlerini yaptıktan sonra kabartma yazı dediğimiz Braille alfabesiyle okumaya başladık. Öğrencimi çok seviyorum, o da beni çok seviyor. Bana günlük yaşamındaki her şeyi anlatıyor. Dersimizi anlatırken bir yanda da sohbet ediyoruz. Köyde rehabilitasyon merkezi yok. Yakın çevrede görme engelliler okullu olsa çok iyi olur. Bu işi şimdi gönüllü olarak yapıyorum."



Öğretmen Karaçavuş, öğrencisi Kayser Taş'ın 2 kardeşinin de kendisi gibi görme engelli olduğunu dile getirerek, "Eğitim için evlerine gittiğimizde 6 kardeş olduklarını ve bunlardan 3'ünün engelli olduğunu öğrendim. Kayser'e eğitim veriyoruz o günlük yaşamını idare edecek duruma geliyor. Ancak hem görme hem de zihinsel engelli olan ablasının yardıma ihtiyacı var." diye konuştu.



Görme engelli öğrenci Taş da iyi bir eğitimle meslek sahibi olmak istediğini söyledi.



"Reyhan öğretmenim sayesinde bu eğitimi alıyorum. Öğretmenim bana çok yardımcı oluyor. Hep sabretmemi söylüyordu ve başarıyorum." diyen Taş, "Öğretmenim sayesinde artık bastonla da yürüyebiliyorum. Önüme çıkan engelleri aşıyorum. Reyhan hocam sayesinde artık daha özgürüm. Onu dünya kadar seviyorum." ifadesini kullandı.

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