Görmeyenleri Koruma Derneği Konya Şube Başkanı Özağan'dan Engelliler Haftası ve Anneler Günü mesajı - Son Dakika

Görmeyenleri Koruma Derneği Konya Şubesi Engelliler Haftası ve Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Görmeyenleri Koruma Derneği Konya Şube Başkanı Veli Özağan, mesajda engellilerin, normal hayat sürmeleri ve toplumsal hayatta daha çok var olmalarının ancak toplumsal duyarlılığın oluşturulmasıyla mümkün olacağını belirtti.

Her yıl 10 -16 Mayıs ayında kutlanılan Engelliler Haftası'nın, bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle evlerde kutlandığını ifade eden Özağan, şunları kaydetti:

"Gönül isterdi ki engellilerin, tüm sorunları çözüme kavuşturulup, yaşam standartları yükseltilsin. Son yıllarda birçok alanda, engellilerin sorunlarının çözüme kavuşturulması için gerekli somut adımlar atılarak, engellilerin hayatını kolaylaştıracak uygulamalar hayata geçirildi. Görmeyenleri Koruma Derneği Konya Şubesi olarak belediye otobüslerinde, durak isimlerini anons eden sesli sistemin faaliyete geçirilmesiyle ilgili Büyükşehir Belediyesine yaptığımız talebin en kısa sürede uygulanmasını diliyoruz.

Bu vesileyle Engelliler Haftası'nın, engellilerimize bekledikleri tüm alanlarda umut olmasını yüce Allah'tan niyaz ediyor, bütün engelli kardeşlerimize ve onların yakınlarına, mutlu, huzurlu bir hayat diliyoruz. Engelliler Haftası'nın ilk günü olan Anneler Günü'ne isabet etmiş olmasından dolayı başta devletin ve vatanın bekası, milletin huzuru için evlatlarını şehit veren şehit anneleri olmak üzere, engelli annelerimizle Anneler Günü'nü en samimi duygularımızla tebrik ederiz."