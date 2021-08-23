Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Öğrencisinin Çalışması BASE Sergisi'nde

Türkiye'nin 42 şehrindeki 74 Güzel Sanatlar Fakültesinden 1179 başvuru alan BASE sergisinde, Sakarya Üniversitesi lisansüstü programından yeni mezun olan M. Rıfkı Ünal'ın çalışmaları bu yılki seçkide yer alacak.

Türkiye genelinde resim, heykel, fotoğraf ve video, grafik tasarım, görsel iletişim tasarımı, baskı sanatları, cam ve seramik, tekstil bölümlerinden yeni mezun öğrencilerin çalışmalarını aynı çatı altında bir araya getiren, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle bu yıl beşincisi gerçekleşecek olan BASE sergisinin seçkisi belli oldu.

Sergi, 29 Eylül-3 Ekim 2021 tarihleri arasında İstanbul'da Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi'nde sanatseverlerle buluşacak.

Yeni mezun sanatçı adaylarını kamu, sanat sektörü, yaratıcı endüstriler ve medya ile buluşturmayı hedefleyen BASE, mezuniyetten profesyonel sanat hayatına geçişlerinde onlara destek olmayı, kariyerlerine bir ivme ve yön kazandırmayı amaçlıyor. Türkiye'nin gelecek sanatçı nesline ışık tutacak olan Base, aynı zamanda galeri, koleksiyonerler, sanatseverlerin ve yaratıcı endüstrilerin de genç yetenekler keşfetmesine aracı olma misyonu taşıyor.

Sonuçlar, www. base. ist adresinden incelenebilir.

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