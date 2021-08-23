Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Öğrencisinin Çalışması BASE Sergisi'nde - Son Dakika
Üye Girişi

Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Öğrencisinin Çalışması BASE Sergisi'nde

23.08.2021 19:32
Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Öğrencisinin Çalışması BASE Sergisi'nde

Türkiye'nin 42 şehrindeki 74 Güzel Sanatlar Fakültesinden 1179 başvuru alan BASE sergisinde, Sakarya Üniversitesi lisansüstü programından yeni mezun olan M. Rıfkı Ünal'ın çalışmaları bu yılki seçkide yer alacak.

Türkiye'nin 42 şehrindeki 74 Güzel Sanatlar Fakültesinden 1179 başvuru alan BASE sergisinde, Sakarya Üniversitesi lisansüstü programından yeni mezun olan M. Rıfkı Ünal'ın çalışmaları bu yılki seçkide yer alacak.

Türkiye genelinde resim, heykel, fotoğraf ve video, grafik tasarım, görsel iletişim tasarımı, baskı sanatları, cam ve seramik, tekstil bölümlerinden yeni mezun öğrencilerin çalışmalarını aynı çatı altında bir araya getiren, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle bu yıl beşincisi gerçekleşecek olan BASE sergisinin seçkisi belli oldu.

Sergi, 29 Eylül-3 Ekim 2021 tarihleri arasında İstanbul'da Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi'nde sanatseverlerle buluşacak.

Yeni mezun sanatçı adaylarını kamu, sanat sektörü, yaratıcı endüstriler ve medya ile buluşturmayı hedefleyen BASE, mezuniyetten profesyonel sanat hayatına geçişlerinde onlara destek olmayı, kariyerlerine bir ivme ve yön kazandırmayı amaçlıyor. Türkiye'nin gelecek sanatçı nesline ışık tutacak olan Base, aynı zamanda galeri, koleksiyonerler, sanatseverlerin ve yaratıcı endüstrilerin de genç yetenekler keşfetmesine aracı olma misyonu taşıyor.

Sonuçlar, www. base. ist adresinden incelenebilir.

37 kez görüntülendi.

YORUMLAR
500
Habermetre 30 Mayıs - 5 Haziran 2022 Şirketler Gündemi ile iş ve ekonomi dünyasından haftanın en önemli haberleri Habermetre 30 Mayıs - 5 Haziran 2022 Şirketler Gündemi ile iş ve ekonomi dünyasından haftanın en önemli haberleri Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Aydal, Adana'da konuştu Açıklaması Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Aydal, Adana'da konuştu Açıklaması
Kaynak: Habermetre

Sakarya Üniversitesi, Rıfkı Ünal, Türkiye, Heykel, Toplum, Son Dakika

Son Dakika Toplum Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Öğrencisinin Çalışması BASE Sergisi'nde - Son Dakika

Bu haber Habermetre tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Habermetre tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Habermetre kurumudur.

Son Dakika
19:53 Samsung'dan skandal hata! iPhone reklamı yaptı
19:28 4 kişi, liseli kızlara önce laf attı, daha sonra arabayla ezdi
18:49 Ekonomik adımların ilki olan GES'in detayları ortaya çıktı
18:44 "Pazara gidiyorum" diyerek evden ayrılan kadından 5 gündür haber alınamıyordu! İşin gerçeğinin gönül ilişkisi olduğu anlaşıldı
18:11 Zeljko Obradovic'in yanındaki kadınla ortaya çıkan görüntüleri gündem oldu!
18:06 Esnaf ziyaretinde bir kadının Babacan'a sitemi dikkat çekti: Siz her şeye göz yumdunuz
18:03 Bakan Akar'dan Yunanistan'a sert tepki: Karşılık vermeye devam edeceğiz
17:52 Yeni ekonomi adımlarına bir yenisi daha eklendi: Yabancı yatırımcıya SWAP imkanı
16:59 Real Madrid'in yıldızı Vinicius'un İspanyol model Esposito'ya attığı mesaj ifşa oldu: Ünlüyüm, kaslıyım, benimle tanışmak ister misin?
16:27 Galatasaray'da yarın yapılacak başkanlık seçiminin en güçlü adaylarından Dursun Özbek, Coca Cola CEO'su Burak Başarır'ı da ekibine aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2022 20:16:56. #1.11#
SON DAKİKA: Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Öğrencisinin Çalışması BASE Sergisi'nde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement