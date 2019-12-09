Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun (RTÜK) "kanallarda engelsiz erişim" düzenlemesi kapsamında, medyada daha fazla içeriğin işitme ve görme engelliler için çevrilmesi amacıyla "Görsel-İşitsel Medyaya Engelsiz Erişimde Kalite Çalıştayı" düzenlendi.

Bilkent Merkez Kampüsü'nde üç oturumda yapılan çalıştayda, engelsiz erişimde kalitenin sağlanması için atılan adımlar, uzmanlar tarafından kurgulanması gereken altyapı gibi konular ele alınacak.

Hacettepe Üniversitesi Mütercim-Tercümanlık Bölümü Başkanı Prof. Dr. Mümtaz Kaya, Bilkent Üniversitesi Mütercim-Tercümanlık Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şirin Okyayuz, Bilkent Üniversitesi Konferans Çevirmenliği Programı Koordinatörü Ebru Kanık, İstanbul Üniversitesi Mütercim-Tercümanlık Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necdet Neydim ve Çankaya Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Şerife Dalbudak, Hacettepe ve Bilkent üniversiteleri rektörlerinin himayesinde ve TÜBİTAK'ın katkılarıyla yapılan çalıştaya, akademisyenler, uzmanlar, sivil toplum temsilcileri, TRT ve bazı özel televizyon kanallarından ilgililer katıldı.

Bilkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdullah Atalar, programın açılışında yaptığı konuşmada, dillerin kültürlerin aynası olduğunu söyledi.

Türkiye'nin işitme engellilerin toplumun dışına itilmemesi için RTÜK öncülüğünde önemli bir adım attığını belirten Atalar, "Onların haberleşme ihtiyaçlarını karşılamak için medya hizmetlerinde işaret dili veya yazıyla gösterilmesi zorunlu hale geliyor. Bu konuda yetişmiş elemanlara, belki teknolojiye ihtiyaç var. Bu konuda kaliteyi yükseltmemiz lazım. Bugünkü çalıştayın konusu da bu önemli konu. Kaliteyi nasıl arttırabiliriz? Üzerinde çalışmamız gereken bir konu." diye konuştu.

Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Haluk Özen ise engellilerin eksik olan haklarının iade edilmesi adına çalıştayın önemli olduğunu vurguladı.

"Altı çizilmesi gereken husus kalite"

RTÜK üyesi Nurullah Öztürk de artık sadece erişimden bahsedilmediğini, aynı zamanda erişimde kalitenin de konuşulmaya başlandığını belirterek, "Gerçekten bugün altı çizilmesi gereken husus kalite. Umarım bundan sonra sadece yasak savma cinsinden değil bunun hakkını vererek, uzmanların ve bu alandaki uzman kişilerin taşın altına elini koymasıyla kaliteyi sağlamak durumundayız." dedi.

Hacettepe Üniversitesi Mütercim-Tercümanlık Bölümü Başkanı Prof. Dr. Mümtaz Kaya, çalıştayda engelsiz erişim için yapılan çeviride "kalite" konusuna odaklanacağını vurguladı.

Kaliteli erişimin sağlanması için paydaşlar tarafından oluşturulması gereken altyapı, akademisyenler ile uygulayıcıların atması gereken adımlar ve yapması gereken araştırmalar, engelsiz erişim felsefesinin oluşturulması konularının ele alınacağını dile getiren Kaya, şunları kaydetti:

"Çalıştayımızın amacı ilgililerin kendi kurumları, uzmanlık çalışmaları, gelişimleri nezdinde bireysel ya da kurumsal bir yol haritası oluşturmalarına olanak sağlamaktır. Bugün, çarkın her dişlisinden seçkin ve temsil gücü olan uzmanları bir araya getirerek, kalite hakkında konuşmayı amaçladık. Umudumuz, yakın gelecekte ülkemizde yaygın ve kaliteli engelsiz erişimin sağlanmasıdır."