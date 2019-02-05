Görsel Şölen: Dünyaca Yıldızı 22 Ünlünün Piyasaya Çıktıkları Zaman ve Şimdiki Halleri
49 dakika önce
Hepsini uzun süredir görüyoruz.
Hepsini uzun süredir görüyoruz. Böylesi değiştiklerinin farkında değiliz ama zaman onları almış bambaşka yerlere götürmüş. Instagram
'da şöyle tatlı bir hesap var: photo_time_traveling Ellerine sağlık güzel yapmış.
1 - Johnny Depp
2 - Leonardo DiCaprio
3 Clint Eastwood
4 Rob Lowe
5 Michael J Fox
6 Haley Joel Osment
7 Robert de Niro
8 Richard Gere
9 Tom Cruise
10 Jennifer Aniston
11 Macaulay Culkin
12 Tom Hanks
13 Lady Gaga
14- George Clooney
15 Rocky
16 Brad Pitt
17 Al Pacino
18 Freddie Mercury
19 Will Smith
20 Julia Roberts
21 Daniel Radcliffe
22 Emma Watson
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 07:45
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