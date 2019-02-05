Son Dakika Haberleri: Görsel Şölen: Dünyaca Yıldızı 22 Ünlünün Piyasaya Çıktıkları Zaman ve Şimdiki Halleri

Görsel Şölen: Dünyaca Yıldızı 22 Ünlünün Piyasaya Çıktıkları Zaman ve Şimdiki Halleri

49 dakika önce

Hepsini uzun süredir görüyoruz.

Görsel Şölen: Dünyaca Yıldızı 22 Ünlünün Piyasaya Çıktıkları Zaman ve Şimdiki Halleri, System.String[]
Hepsini uzun süredir görüyoruz. Böylesi değiştiklerinin farkında değiliz ama zaman onları almış bambaşka yerlere götürmüş. Instagram'da şöyle tatlı bir hesap var:  photo_time_traveling Ellerine sağlık güzel yapmış.

1 - Johnny Depp

2 - Leonardo DiCaprio



3 Clint Eastwood



4 Rob Lowe



5 Michael J Fox



6 Haley Joel Osment



7 Robert de Niro



8 Richard Gere



9 Tom Cruise



10 Jennifer Aniston



11 Macaulay Culkin



12 Tom Hanks



13 Lady Gaga



14- George Clooney

15 Rocky



16 Brad Pitt



17 Al Pacino



18 Freddie Mercury



19 Will Smith



20 Julia Roberts



21 Daniel Radcliffe



22 Emma Watson

Kaynak: TheGeyik

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 07:45 

Clint Eastwood, Johnny Depp, Emma Watson, Instagram, Kültür Sanat
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