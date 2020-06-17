"Görsellerle Hastalıklar" yarışması tıp ve sağlık okur yazarlığı eğitimine kaynak hazırlıyor

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, 6 yıldır düzenledikleri "Görsellerle Hastalıklar" yarışmasından derledikleri görsellerle tıp ve sağlık okur yazarlığı eğitiminde kullanmak amacıyla veri havuzu oluşturmayı hedeflediklerini belirtti.

Kızılay, AA muhabirine yaptığı açıklamada üniversite olarak 6 yıldır, "Görsellerle Hastalıklar" yarışmasını düzenlediklerini hatırlattı.

Son yarışmaya 75 eserin gönderildiğinin ve Şubat ayında doktor ve sanatçılardan oluşan jüri heyetinin değerlendirmesinin ardından, dereceye girenlere ödüllerinin verildiğini bildiren Kızılay, yarışmaya katılımın yoğun olduğunu ifade etti.

Jürideki doktorların görsellerdeki bilginin anlatımı ve doğruluğunu ele aldığını dile getiren Kızılay, ressamların ise görselleri sanatsal açıdan değerlendirdiğine değindi.

Yarışmaya katılan eserleri bir kitapta toplayarak, yayımladıklarına işaret eden Kızılay, şöyle devam etti:

"Amacımız 75 katılımcının eserini toplayarak iki alanda kullanmak. Biri tıp ve sağlığın her alanındaki eğitimde görsel materyal olarak kullanmak. Görsel etkili bir dil. İkincisi de toplumun tümüne yönelik sağlık okur yazarlığında bu resimleri kullanmak. Sadece bilimsel olarak yazı yazmak, sağlık mensuplarının bir hastalığı dil olarak anlatmalarının yanında, görsel olarak hastalığın anlatılması çok önemli bir yöntem. Resim, çizim ve grafikle hastalığın anlatılması çok önemli bir yöntem. Görsellerle Hastalıklar yarışmasını her yıl sürdürerek, bu konuda veri, havuz oluşturuyoruz. Oluşturduğumuz havuzu da kitaplarımızda kullanıyoruz."

Kızılay, hazırladıkları materyallerin ülkedeki tıp ve sağlık eğitimi ile sağlık okur yazarlığı için tüm sağlık çalışanlarının kullanmasına izin verdiklerini sözlerine ekledi.