Görsem Kadın Kolları, Ataç'ı Ziyaret Etti
19 dakika önce
Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Görsem Görme Engelliler Dayanışma Derneği Kadın Kolları üyelerini ağırladı.
Tepebaşı
Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç
, Görsem Görme Engelliler Dayanışma Derneği Kadın Kolları üyelerini ağırladı.
Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, engelli dernekleri ile temaslarını sürdürüyor. Bu kapsamda Görsem Görme Engelliler Dayanışma Derneği Kadın Kolları üyeleri, Başkan Ataç'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette Dernek Kadın Kolları Başkanı Gülcan Cengiz, dernek üyeleri ile birlikte sürdürdükleri faaliyetler hakkında bilgiler aktarırken; Başkan Ataç'a her zaman engellilerin yanında ve yardımcısı olduğu için de teşekkürlerini iletti.
Ziyaretten dolayı memnuniyet duyduğunu belirten Başkan Ataç da konuklarına teşekkür etti. Buluşma, çektirilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi. - ESKİŞEHİR
Son Dakika
» Yaşam
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 03:23 Kaynak: İHA
Komşusunu, Engelli Oğluna Cinsel Saldırıda Bulunduğu İçin Öldürmüş
Mali'de Katliam! Aralarında Hamile Kadınların da Olduğu En Az 100 Kişi Hayatını Kaybetti
Oyuncu Melisa Aslı Pamuk'un Adnan Oktar'ın Programına Konuk Olduğu Video Sosyal Medyayı Salladı
Fatih Portakal "Bir Araştırma Oranı Geldi" Deyip Çağrıda Bulundu