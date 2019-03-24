Son Dakika Haberleri: Görsem Kadın Kolları, Ataç'ı Ziyaret Etti

Görsem Kadın Kolları, Ataç'ı Ziyaret Etti

19 dakika önce

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Görsem Görme Engelliler Dayanışma Derneği Kadın Kolları üyelerini ağırladı.

Görsem Kadın Kolları, Ataç'ı Ziyaret Etti, System.String[]
Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Görsem Görme Engelliler Dayanışma Derneği Kadın Kolları üyelerini ağırladı.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, engelli dernekleri ile temaslarını sürdürüyor. Bu kapsamda Görsem Görme Engelliler Dayanışma Derneği Kadın Kolları üyeleri, Başkan Ataç'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette Dernek Kadın Kolları Başkanı Gülcan Cengiz, dernek üyeleri ile birlikte sürdürdükleri faaliyetler hakkında bilgiler aktarırken; Başkan Ataç'a her zaman engellilerin yanında ve yardımcısı olduğu için de teşekkürlerini iletti.

Ziyaretten dolayı memnuniyet duyduğunu belirten Başkan Ataç da konuklarına teşekkür etti. Buluşma, çektirilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 03:23 Kaynak: İHA

Ahmet Ataç, Tepebaşı, Yaşam
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