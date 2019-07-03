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Görükle'de öğrencilerin yaşadığı yerleşkede yangın

1 saat önce

Görükle'de öğrencilerin yaşadığı yerleşkede yangınBURSA - Bursa'nın Nilüfer İlçesi'ne bağlı Görükle Mahallesi'nde öğrencilerin yaşadığı yerleşkede yangın çıktı.

Görükle'de öğrencilerin yaşadığı yerleşkede yangın
BURSA - Bursa'nın Nilüfer İlçesi'ne bağlı Görükle Mahallesi'nde öğrencilerin yaşadığı yerleşkede yangın çıktı. Yangın sırasında patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.
Görükle'de öğrencilerin yaşadığı yerleşkede yangın
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 10:44 Kaynak: İHA
Görükle, Bursa, 3. Sayfa
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