Görükle'de öğrencilerin yaşadığı yerleşkede yangın
1 saat önce
Görükle'de öğrencilerin yaşadığı yerleşkede yangınBURSA - Bursa'nın Nilüfer İlçesi'ne bağlı Görükle Mahallesi'nde öğrencilerin yaşadığı yerleşkede yangın çıktı.
Görükle
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 10:44 Kaynak: İHA
'de öğrencilerin yaşadığı yerleşkede yangın
BURSA - Bursa
'nın Nilüfer İlçesi'ne bağlı Görükle Mahallesi'nde öğrencilerin yaşadığı yerleşkede yangın çıktı. Yangın sırasında patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.
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