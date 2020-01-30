Görükle'de sağlık için yürüdüler - Son Dakika
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Görükle'de sağlık için yürüdüler

6 saat önce

Nilüfer Belediyesi'nin 'Sağlığa adım at' sloganıyla başlattığı sabah yürüyüşleri Görükle Mahallesi'nde devam etti.

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Nilüfer Belediyesi'nin 'Sağlığa adım at' sloganıyla başlattığı sabah yürüyüşleri Görükle Mahallesi'nde devam etti. Fitness eğitmeni eşliğinde yapılan yürüyüşte katılımcılar sağlıklı beslenme konusunda bilgilendirildi.


Nilüfer'de herkesi sporla buluşturmak, toplumun sağlığına katkıda bulunmak hedefiyle düzenlenen sabah yürüyüşleri her hafta farklı bir mahallede devam ediyor. Nilüfer Belediyesi'nin 'Sağlığa adım at' sloganıyla düzenlediği sabah yürüyüşlerinin bu seferki adresi Görükle Mahallesi oldu. Görükle Spor Parkı'nda sabah erken saatlerinde gerçekleştirilen yürüyüşe halkın yanı sıra Nilüfer Belediyesi çalışanları da katıldı. Yürüyüşün ardından fitness eğitmeni eşliğinde egzersizler yapıldı. Etkinliğe katılanlara diyetisyen tarafından sağlıklı beslenmeye ilişkin de bilgiler verildi.


Nilüfer Belediyesi'nin düzenlediği sabah yürüyüşleri 5 Şubat 2020 Çarşamba günü Balat Atatürk Ormanı'nda, 12 Şubat 2020 Çarşamba günü de İhsaniye Şehit Jandarma Asteğmen Zeki Burak Okay Park'ında yapılacak. - BURSA

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Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 10:23 Kaynak: İHA
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