Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Görükle'ye kazandırılan Gençlik Merkezi, vize sınavları süresince 1 Nisan'dan itibaren 24 saat açık olacak. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, açıldığı günden beri üniversitelilerin en önemli buluşma noktası olan Görükle Gençlik Merkezi'nin vize sınavları süresince 24 saat kesintisiz hizmet vereceğini söyledi.

Bursa'da eğitim kalitesinin yükseltilmesi amacıyla eğitim kurumlarına spor tesisleri kazandıran, kent merkezi eski okulları sil baştan yenileyen, farklı aktivitelerle gençlerin sporla buluşmasını sağlayan Büyükşehir Belediyesi, üniversite gençliğine kazandırdığı Görükle Gençlik Merkezi'nde vize mesaisi başlatıyor. Vize sınavlarının başlamasıyla birlikte 1 Nisan tarihinden itibaren 24 saat açık olacak Görükle Gençlik Merkezi, üniversiteli gençlerin sınavlara konforlu bir ortamda hazırlanmasına imkan sunacak. Sınav dönemi boyunca her akşam saat 21.00'da öğrencilere Büyükşehir Belediyesi tarafından çorba ikramı yapılacak.

Gençlerimiz, geleceğimiz

Bir milletin geleceğini bugünden görmek için mucizelere gerek olmadığını ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Geleceği görmek için gençliğe bakmamız yeterli. Evet gençlerimiz geleceğimiz. Ecdadımızın bizlere bırakmak için canlarını hiçe sayarak sahip çıktıkları vatan topraklarına yarın aynı inanç ve ruhla sahip çıkacak olanlar. Gençlerimiz, bizim inşa etmek için yoğun emekler sarf ettiğimiz bu ülkenin yarınlarını daha müreffeh hale getirecek. Kent yöneticileri olarak, gençlerin medeniyet şuuruna sahip, çağın gereklerini doğru okuyabilen, insanlığa değer katabilecek, özgüvenli ve ahlaklı bireyler olarak yetişmesi için her türlü imkânı hazırlıyor. Görükle Gençlik Merkezi'mizi de bu hedefle Görükle'ye kazandırdık. Açıldığı günden beri, burada bir gün bile boş geçmedi. Vize sınavları süresince de merkezimizin kapıları 24 saat açık olacak" dedi.