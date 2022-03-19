Görülmemiş vicdansızlık - Son Dakika

Bursa'da çekçek arabalı şahıslar bir binanın kapısının kilidini kırarak bina girişinde duran engelli aracını çaldılar. İhbar üzerine harekete geçen ekipler engelli aracını köprünün altında çocuklar oynarken parçalanmış halde buldu. Aracı aileye teslim eden ekiplerin şüphelileri yakalama çalışmaları devam ediyor. Hırsızların engelli aracını çalma anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Altınova mahallesinde meydana geldi. Spastik engelli Burcu Yıldız'a (33) bakan anne Şükran Yıldız (53), bina girişine bıraktığı engelli aracını bıraktığı yerde bulamadı. Hemen güvenlik kameralarını inceleyen Yıldız, şüphelilerin kapıyı açtıktan sonra çekçek arabasının içine kamufle ederek çaldıklarını gördü. Şüpheliler biri dikkat çekmemek için sokaktan giderken diğeri şüpheli ise engelli aracının çekçek arabasına koyarak üstünü kartonla kapattı. Yıldız, durumu polise bildirerek şikayetçi oldu. Şikayet üzerine araştırma yapan polis ekipleri, engelli aracını bir köprünün altından çocuklar oynarken parçalanmış halde buldu. Ekipler parçalanmış engelli aracını Yıldız'a teslim etti. Hırsızlık anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken şüphelilerin sokak üzerindeki rahat tavırları ve yoldan geçen vatandaştan sigara istemeleri dikkatlerden kaçmadı.

Kandil Gününde Bizi Ağlattılar, Allah'ta onları ağlatsın diyen Şükran Yıldız, "Sabah 06.30'da güvenlik kamerasından gördük, buradan arabamızı çalmışlar. Saat 08.00 gibi biz çalındığını fark ettik. Daha sonra polisi aradım ben sağolsun geldiler ilgilendiler. Akşam 21.00 gibi köprünün altında çocuklar oynarken buldular ama kullanılamaz durumda. 33 yaşında benim çocuğum yürüyemez durumda, doğuştan spastik engelli. Önceden adım atabiliyordu ama 2011 yılında kalça çıkığı ameliyatı oldu, oradan sonrada virüs kaptığı için yatalak durumda. Çocuğumu ben engelli aracıyla sokak sokak gezdirerek oturmasını sağladım. Kağıt toplayıcıları çekçek arabasına sokmak için kesip parçalamışlar. Bunlar Kandil gününde bizi ağlattılar, Allah da onları ağlatsın" dedi. - BURSA