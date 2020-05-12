Görümlü Belediyesi yeni binası hizmete açılacak - Son Dakika

Şırnak'ın Silopi ilçesi Görümlü Belde Belediyesi yeni binası vatandaşların hizmetine açılacak.



Görümlü Belde Belediyesi daha önce harabeye dönen eski sağlık ocağında gerekli yenileme çalışmalarını tamamladı. Sağlık ocağında tadilatın yanı sıra bahçe düzenlemesi de yapıldı. Bahçenin alanı doldurma yönetimiyle genişletilip, heyelan ve kayma tehlikesine karşı da beton bloklarla güçlendirildi. Ayrıca belediye araçlarının da park edebileceği geniş bir otopark yapıldı. Görümlü Belde Belediye Başkanı Ruşen Tellioğlu eski ve tahrip olan sağlık ocağını restorasyon çalışması ile belediye binasına dönüştürdüklerini söyledi. Başkan Tellioğlu, "Belde halkına ne kadar hizmet etsek azdır. Halkımızın bu hizmetleri daha rahat bir şekilde alabilecekleri binamız belde halkımıza hayırlı olsun" dedi. - ŞIRNAK