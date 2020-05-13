Görümlü Belediyesince çok amaçlı park yapılacak - Son Dakika

Silopi ilçesinde Cudi Dağı yamacındaki Görümlü beldesine 2 kilometre uzaklıktaki alana park yapılacak.

Görümlü Belediyesi tarafından, maliyeti 4 milyon 800 bin lira olan proje ile kurulacak parkın çok amaçlı olacağı belirtildi.

Görümlü Belediye Başkanı Ruşen Tellioğlu, beldeye kurulacak çok amaçlı parkın vatandaşlara hayırlı olmasını diledi.



Tellioğlu parkın ihalesinin yapıldığını, çalışmalara başlandığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Belediyemiz tarafından ihalesi yapılan 12000 metrekare alan üzerine iki halı saha, iki çok amaçlı basketbol sahası, çocuk oyun parkı, dinleme alanları, 300 kişilik yemek salonu ve düğün salonu bulunacak. Her kademede yeşil alanlar, park ve dinleme alanları olacak. Bunun yanında çocuk oyun parkı olacak. En büyük amacımız vatandaşlarımıza hizmet sunmak. AK belediyeciliği görümlü halkına gerçek anlamda tanıtmak. Başta Cumhurbaşkanımız, bakanlarımıs, Şırnak milletvekilimizden ve partimizden büyük destek alıyoruz. Bu destekleri vatandaş için hizmete dönüştürmeyi hedefliyoruz."