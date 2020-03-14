Görünce gözlerine inanamadılar, hemen koruma altına alındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Görünce gözlerine inanamadılar, hemen koruma altına alındı - Son Dakika

Görünce gözlerine inanamadılar, hemen koruma altına alındı

6 saat önce

Sivas'ın Yıldızeli ilçesi sınırları içerisinde yer alan Yavu ormanlık alınanda, insan boyundaki karınca yuvasını görenler gözlerine inanamadı, dev yuva Orman İşletme Şefliği tarafından koruma altına alındı.

Görünce gözlerine inanamadılar, hemen koruma altına alındı, System.String[]

Sivas'ın Yıldızeli ilçesi sınırları içerisinde yer alan Yavu ormanlık alınanda, insan boyundaki karınca yuvasını görenler gözlerine inanamadı, dev yuva Orman İşletme Şefliği tarafından koruma altına alındı.


Sivas Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı Yavu Orman İşletme Şefliği ekipleri, Sivas'ın Yıldızeli ilçesi Gündoğan Köyü çevresinde ki ormanlarda yürüttükleri damgalama çalışması sırasında karşılaştıkları dev karınca yuvası ile şaşkına döndü. İnsan boyundaki dev kırmızı karınca yuvasını gören orman ekipleri gözlerine inanamadı. Durumu amirlerine bildirdiler, Sivas Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ormana giderek dev yuvada incelemede bulundu. Dev yuva ormanın Doğay yapısına uygun bir şekille koruma altına alındı.


Dev karınca yuvası 1 metre 60 santimetre olarak ölçüldü. Kırmızı karıncalar tarafından inşa edilen yuvanın 2 ay içerisinde tamamlandığı tahmin ediliyor. Ayrıca yuvadan çıkan bir gazın astım ve bronşit rahatsızlıklarına iyi geldiği de düşünülüyor.


Yuvayı ilk kez görüp yetkililere bilgi veren Yavu Orman İşletme Şefliği çalışanı Murat Yöntem, "Bu ormanda da başka ormanlarda da büyük karınca yuvaları görmüştüm. Ancak bu kadar büyük bir yuva ile ilk kez karşılaştım. Yetkililere haber verdim. Şefimiz gelip inceleme yaptı. Müdür bey gelip kendisi de gördü. Kokuma altına alındı. Bu yuvadan çıkan bir gaz var, köy sakinleri gelip bu gazı soluyarak astım ve bronşit rahatsızlıklarına şifa bulduklarını düşünüyor" dedi.


30 yıllık başka bir Orman çalışanı ise meslek hayatı boyunca gördüğü en büyük karınca yuvası olduğunu belirtip, "30 yıldır bu işi yapıyorum. Hayatımda ilk kez bu kadar büyük bir karında öbeği gördüm. Doğal yapısını bozmamak için ormana uygun bir şekilde koruma altına aldık" dedi. - SİVAS

Orman İşletme Müdürlüğü, Yıldızeli, Gündoğan, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 11:05 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Alpay Azap, koronavirüs hakkında doğru bilinen yanlışlar anlattı
Koronavirüsün hızla yayıldığı İspanya tamamen karantina altına alındı Diyanet İşleri Başkanı, 15 Mart'a kadar yurda dönecek 21 bin umreciyi karantina konusunda uyardı Son dakika: Son bir hafta içerisinde, koronavirüs sebebiyle CİMER'e 4 bin 415 başvuru yapıldı

Son Dakika Haberleri
17:50 flaş
17:49 Sürücülerin silah ve bıçaklı 'yol verme' kavgası: 2 yaralı
17:49 İki sürücünün yol verme tartışmasında kan aktı: 1 yaralı
17:48 BALIKESİR 'Koronavirüs' tatilinde, Edremit Körfezi'ndeki sahiller doldu
17:47 'Koronavirüs' tatilinde, Edremit Körfezi'ndeki sahiller doldu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2020 17:55:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Görünce gözlerine inanamadılar, hemen koruma altına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]