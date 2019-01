Görünce Vereceğiniz Tepkiyi Şimdiden Merak Ettiğimiz Ces 2019'daki 10 Absürt Şey

CES 2019 fuarında inanılmaz teknolojilerle tanıştık. Bazen Kia READ gibi teknolojilere hayran hayran baktık, bazen neden klozete led ışık takmak isteyeceğimizi düşündüklerini merak ettik. Bazı karelere ise bakıp bakıp ne hissedeceğimizi bilemedik.1- Sipariş RobotuBu robot sadece kahve siparişi alıyor. Kahve yapmıyor, kahve getirmiyor. Sipariş alıyor. O kadar. Görünüşü güzel tamam da daha çok yol kat etmesi gereken bir ürün.2- Başarısız Tasarımın Ortasında Kalan KadıncağızFuarlarda amaç dikkat çekip ürün tanıtmak. Camekana konulmuş ağır makyajlı bu hanım kızımız ne tanıtıyor, firma ne mesaj vermek istiyor belli değil. Hem kıza yazık hem kadınların objeleştirilmesi yanlış.3- Köpekbalığı RobotSualtı drone'u yapan bir firmanın geliştirdiği bu araç, köpekbalığı şeklinde. Firma yetkililerinin "Diğer balıklar saldırmasın diye mi bu şekile bir drone yaptınız?" sorusuna "Köpekbalığı robot çok havalı değil mi oğlum!" tadında cevap vermesi ile ne hissetsek bilemedik. İçlerindeki çocuğu yaşatmaları güzel ama.4- Kurabiye Pişirmeyi Bilmeyen Fırın ÜreticisiBu firma, geleneksel bir fırında bir kurabiyenin yaklaşık 22 dakikada pişeceğini iddia ediyor. İnce bir kurabiyeyi 160 derecede 8-10 dakikada, daha yoğun ve büyük bir kurabiyeyi ise 180 derecede 11-12 dakikada pişirebilirsiniz. Tabii kömürleşmiş kurabiye yemek istemiyorsanız.5- Şekilli DenizaltıMuhtemelen kişisel kullanım için olan bu şık denizaltı, hızlı hareket etmesi için üretildiği her halinden belli olan bir araç. League of Extraordinary Gentlemen filminde Kaptan Nemo'nun yaptığı araçlara benziyor. Acaba beyaz ve altın sarısına boyarlar mı?6- Bosch, Oldu mu O Şaka?Bosch, yeni hashtagi olarak #LikeABosch hashtagini seçti. İyi güzel hoş hepsi ama o şaka oldu mu şimdi? Niye bu güzel ortamı bozdunuz ki? Hayır kaldı ki internet sürekli devinim halinde, Like a Boss meme'i geride kalalı çok oldu.7- Hastalık Tahlili Yapan AyakkabıÜreticilerinin iddiasına göre bu ayakkabı, yürüyüşünüzden hastalık tahlili yapabiliyor. Bakın sakatlık değil, hastalık. Nasıl başardığı kısmına daha sıra gelmeden önce soracağımız başka bir soru var. Ayakkabımız bize "Ya senin böbrekte kum mu var? At bakayım sağa bir adım at." demesini gerçekten istiyor muyuz? Ayrıca yürüyüşümüz her değiştiğinde başka başka sağlık problemleri haberi alacağımız da bir gerçek.8- Tarlaların Yalnız KurduBu araç aslında muhteşem bir traktör ve gerçekten başarılı bir tarım aracı. Burada insanı şaşırtan şey ise aracın bulunduğu yer. Fuarda çok az tarım teknolojisi vardı, kaç tane traktör olduğunu oradan çıkartabiliriz. Akıllı klozetler ile hastalık tahlili yapan ayakkabı arasında devasa bir traktör oldukça absürt.9- Doğmamış Çocuğa MektupPhilips'in anne çocuk sağlığı alanında pek çok atılımı ve bu alanda insanlara yardımcı olabilecek pek çok teknolojik ürünü var. Firma da hamilelikten bebeğin ilk adımlarına kadar anne ve bebeklerin yanında olduğunu söylüyor. Buraya kadar hepsi güzel ama "Doğmamış bir çocuğun dünyasını keşfedin" mi? Philips'e daha iyi reklam fikirleri gerekiyor. Öncelikle de ürkütücü olmayanlar.10- UyuyanlarCES 2019 fuarının yapıldığı alan gerçekten devasa. Yaklaşık 2,5 milyon metrekare. Tam 11 salon var. Türkiye'nin Uluslararası Fuarlar Birliği üyesi tek fuarı olan İzmir Enternasyonal Fuarı'nın 6 katından daha büyük. Haliyle insanlar gezerken yorulup orada burada biraz kestirmeye karar veriyorlar. Ayrıca masaj yapan koltuklarda para atmadan ve rahatsız edilmeden kestirme şansı verilen kim bu fırsatı kullanmaz ki?