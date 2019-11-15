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Görünmemek için yüzünü çocuklarıyla kapattı

6 saat önce

Kayseri'de çeşitli suçlardan 40 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan kadın, cezaevine gönderilirken kucağında taşıdığı çocuklarıyla yüzünü gizlemeye çalıştı.

Görünmemek için yüzünü çocuklarıyla kapattı, System.String[]

Kayseri'de çeşitli suçlardan 40 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan kadın, cezaevine gönderilirken kucağında taşıdığı çocuklarıyla yüzünü gizlemeye çalıştı.


Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 'Bina içinde muhafaza altına alınan eşya hakkında hırsızlık', 'konut dokunulmazlığını ihlal etme' ve 'Mala zarar verme' gibi suçlardan Kayseri, Ankara, Mersin, Gaziantep, Adana, Kahramanmaraş, Niğde, Eskişehir ve Yozgat'ta gerçekleştirmiş olduğu ikametlerden hırsızlık olaylarından dolayı belirtilen illerin mahkemelerinde de yapılan yargılama sonucu hapis cezaları verilen, toplamda 40 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Tuğba D.'yi (26) yakalamak için çalışma başlattı. Şahsın Kocasinan ilçesinde bulunan Sümer mahallesinde bir daireye taşındığını tespit eden ekipler, alınan arama kararına istinaden eve operasyon düzenledi. Tuğba D., saklandığı evinde kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Cezaevi firarisi olduğu tespit edilen Tuğba D.'nin, yakalanmamak için sürekli adres değiştirdiği bildirildi.


Emniyetteki işlemleri tamamlanan Tuğba D., emniyet çıkışında kucağındaki çocuklarıyla yüzünü kapatarak gizlenmeye çalıştı. - KAYSERİ

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 04:57 Kaynak: İHA
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