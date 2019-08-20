Son Dakika Haberleri: Görünmeyen radarın yazdığı cezanın iptal edildiği iddiası
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Görünmeyen radarın yazdığı cezanın iptal edildiği iddiası

1 saat önce

Manisa'da görünmeyen radarın yazdığı trafik cezasının iptaline ilişkin dosyanın halen incelemede olduğu bildirildi.

Görünmeyen radarın yazdığı cezanın iptal edildiği iddiası, System.String[]
Manisa'da görünmeyen radarın yazdığı trafik cezasının iptaline ilişkin dosyanın halen incelemede olduğu bildirildi.
Manisa Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada Manisa'da bir aracın 110 km/s hız sınırlaması olan yol bölümünde 139 km/s hız yaptığının dijital radar aracılığıyla tespit edildiği, ayrıca fenni muayenesi bulunmayan araca "hız sınırlarını yüzde 10'dan yüzde 30'a kadar aşmak" ve "muayenesi yapılmamış bir araçla trafiğe çıkmak" maddelerinden ceza yazıldığı ve araç sürüsüne tebliğ edildiği ifade edildi.
Saruhanlı Ceza Hakimliği ile yapılan yazışmalar sonucunda sürücü tarafından söz konusu trafik cezasının iptal edilmesinin talep edildiğinin bildirildiği açıklamada ilgili dosyanın 5 Ağustos tarihi itibariyle inceleme aşamasında olduğu ve karara bağlanmadığı belirtildi.
Manisa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 02:38 Kaynak: AA
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