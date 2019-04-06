Son Dakika Haberleri: Görünmez Kaza Böyle Kaydedildi

Görünmez Kaza Böyle Kaydedildi

1 saat önce

Bursa'da görünmez kaza bir motosiklet sürücünün kamerasına yansıdı.

Bursa'da görünmez kaza bir motosiklet sürücünün kamerasına yansıdı. Görünmez kaza Bursa'nın Nilüfer ilçesinde meydana geldi. Şehir içinde seyir halindeki motosiklet sürücüsünün kaskında bulunan kamera her zamanki gibi kayıt etmeye devam ederken, önünde giden araç bir anda kontrolünü kaybetti. Yoldan çıkan araç bir bahçeye girerek durabildi. O anlar kask kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Kazada kimsenin yaralanmaması sevindirirken, karşı yönden gelen bir aracın ve bahçede çalışan kimsenin olmaması faciayı önledi.

Kazanın ardından motosikletini park eden sürücü hemen yardıma koşarken, araçta ufak bir çocuğun da olduğu görüldü. Yardımsever motosiklet sürücüsü, kazayı yapan kadın sürücüye sakin olmasını ve kendisinin de geçmişte böyle bir kazaya karıştığını söyleyerek moral vermeye çalıştı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 10:46 Kaynak: İHA

Bursa, Güncel
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