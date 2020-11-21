Görünmez kaza kameralara yansıdı - Son Dakika

Görünmez kaza kameralara yansıdı

21.11.2020 09:19
Görünmez kaza kameralara yansıdı, System.String[]

Görünmez kaza kameralara yansıdı Bursa'da sokak üzerinde hiçbir şeyden habersiz bekleyen adama, geri manevra yapan minibüs çarptı.

Görünmez kaza kameralara yansıdı

BURSA - Bursa'da sokak üzerinde hiçbir şeyden habersiz bekleyen adama, geri manevra yapan minibüs çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen genç yeniden ayağa kalktı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Altınova mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir sokakta ileri doğru gidip geri manevra yapan bir minibüs, bekleyen adama çarptı.

Adam, çarpmanın etkisiyle yere düştü. Ancak genç adam saniyeler içinden yeniden kalktı.

Çarpan minibüs sürücüsü ise ne olduğunu fark edemeden durdu.

Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Görünmez kaza kameralara yansıdı
Görünmez kaza kameralara yansıdı
Görünmez kaza kameralara yansıdı

Osmangazi, Altınova, Minibüs, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Görünmez kaza kameralara yansıdı - Son Dakika


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