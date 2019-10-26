Görünmez Yaşam Filmi

Guida ve Euridice, 1950’lerde Rio de Janeiro’da yaşayan iki kız kardeştir. Guida gerçek aşkı bulma ümidiyle yaşarken, Euridice ise piyanist olmanın hayalini kurar. Farklı yönlere savrulan kardeşler, birbirlerini bulma umudunu kaybetmeden hayatın zorluklarına karşı mücadele etmek zorunda kalır.

Yönetmen: Karim Aïnouz

Senaryo: Martha Batalha, Murilo Hauser, Inés Bortagaray, Karim Aïnouz

Oyuncular: Fernanda Montenegro, Carol Duarte, Julia Stockler, Gregório Duvivier, Bárbara Santos, Marcio Vito, Maria Manoella, António Fonseca, Flavio Bauraqui, Cristina Pereira, Nikolas Antunes, Gillray Coutinho, Flávia Gusmão

Filmin Türü: Drama

Orijinal Adı: A Vida Invisível/ Invisible Life

Yapımcı Firma: Bir Film

Yapım Yılı: 2019

Yapım Ülkesi: Brezilya, Almanya

Orijinal Dili: Portekizce

Filmin Süresi: 139 dk.

Dağıtıcı Firma: Başka Sinema

Vizyon Tarihi: 06.03.2020



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