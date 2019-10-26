Görünmez Yaşam Filmi

Guida ve Euridice, 1950’lerde Rio de Janeiro’da yaşayan iki kız kardeştir. Guida gerçek aşkı bulma ümidiyle yaşarken, Euridice ise piyanist olmanın hayalini kurar. Farklı yönlere savrulan kardeşler, birbirlerini bulma umudunu kaybetmeden hayatın zorluklarına karşı mücadele etmek zorunda kalır.
Yönetmen: Karim Aïnouz
Senaryo: Martha Batalha, Murilo Hauser, Inés Bortagaray, Karim Aïnouz
Oyuncular: Fernanda Montenegro, Carol Duarte, Julia Stockler, Gregório Duvivier, Bárbara Santos, Marcio Vito, Maria Manoella, António Fonseca, Flavio Bauraqui, Cristina Pereira, Nikolas Antunes, Gillray Coutinho, Flávia Gusmão
Filmin Türü: Drama
Orijinal Adı: A Vida Invisível/ Invisible Life
Yapımcı Firma: Bir Film
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: Brezilya, Almanya
Orijinal Dili: Portekizce
Filmin Süresi: 139 dk.
Dağıtıcı Firma: Başka Sinema
Vizyon Tarihi: 06.03.2020
Görünmez Yaşam Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.
Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.