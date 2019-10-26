Son Dakika Haberleri: Görünmez Yaşam Filmi
Son Dakika Sinema Görünmez Yaşam Filmi

Görünmez Yaşam Filmi

1 saat önce

Görünmez Yaşam filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Görünmez Yaşam filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Görünmez Yaşam Filmi, System.String[]

Guida ve Euridice, 1950’lerde Rio de Janeiro’da yaşayan iki kız kardeştir. Guida gerçek aşkı bulma ümidiyle yaşarken, Euridice ise piyanist olmanın hayalini kurar. Farklı yönlere savrulan kardeşler, birbirlerini bulma umudunu kaybetmeden hayatın zorluklarına karşı mücadele etmek zorunda kalır.

Yönetmen: Karim Aïnouz

Senaryo: Martha Batalha, Murilo Hauser, Inés Bortagaray, Karim Aïnouz

Oyuncular: Fernanda Montenegro, Carol Duarte, Julia Stockler, Gregório Duvivier, Bárbara Santos, Marcio Vito, Maria Manoella, António Fonseca, Flavio Bauraqui, Cristina Pereira, Nikolas Antunes, Gillray Coutinho, Flávia Gusmão

Filmin Türü: Drama

Orijinal Adı: A Vida Invisível/ Invisible Life

Yapımcı Firma: Bir Film

Yapım Yılı: 2019

Yapım Ülkesi: Brezilya, Almanya

Orijinal Dili: Portekizce

Filmin Süresi: 139 dk.

Dağıtıcı Firma: Başka Sinema

Vizyon Tarihi: 06.03.2020


Görünmez Yaşam Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.

Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.


Sinema

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 10:58 Kaynak: InterSinema.com
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Liseyi ayağa kaldıran taciz iddiası! Hademe gözaltına alındı
İstanbul'da çocuk istismarı: 8 kişi gözaltında ABD'de 16 yaşındaki kayıp kızın izi cinsel içerikli film sitesinde bulundu Üvey anne şiddeti komaya soktu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.10.2019 12:23:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Görünmez Yaşam Filmi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]