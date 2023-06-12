Görüntü Ankara metrosundan! İstasyon şelaleye döndü, yolcular apar topar tahliye edildi

Ankara''da etkili olan sağanak nedeniyle birçok ilçede su baskınları meydana geldi. Vatandaşlar sel sularını kovalarla tahliye etmeye çalıştı.

METRO İSTASYONU ŞELALEYE DÖNDÜ

Su baskınlarından nasibini alan Sıhhiye Metro İstasyonu''nu ise adeta şelaleye döndü. İstasyondaki yolcular, görevliler tarafından tahliye edildi.

TOPRAK KAYMASI NEDENİYLE İSTİNAT DUVARI ÇÖKTÜ

Keçiören ilçesi Ayvalı Caddesi''nde ise toprak kayması nedeniyle 3 katlı Papatya Apartmanı''nın bitişiğindeki istinat duvarı çöktü. Can kaybı ve yaralanmanın olmadığı olayda bina sakinleri panik yaşadı. Apartmanda oturan Sebiha Güler, "Burada çok fena bir yağmur yağdı. Evde tektim. Gök gürledi. Sonrasında ''güm'' diye bir ses duydum. Deprem olur gibi bir sesti. Hala tek tük kaymalar oluyor. Yetkililer anında geldi buraya. Toprağın altında bir şey kalmadı, düz araziydi ama çok korktuk" ifadelerini kullandı.