Görüntü depremin merkez üssü Kahramanmaraş'tan! Yıkımın yaşandığı şehir havadan görüntülendi

Yüz binlerce yolcunun seyahat ettiği havalimanı deprem sonrası boydan boya yarıldı

10 ili vuran depremin acı bilançosu: 284 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 323 yaralı var

Saat 04.17 sularında, merkezi Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan, 7,4 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Türkiye'nin kilitlendiği afet, toplam 10 ilde hissedildi. Yaşanan olayın ardından devletin tüm imkanları bölgelere seferber edildi.

EKİPLER ENKAZ ALTINDAKİ VATANDAŞLAR İÇİN TEYAKKUZDA

Arama-kurtarma çalışmaları hız kesmeden devam ederken, çok sayıda göçük ve yıkım haberleri de art arda gelmeye başladı. Son durumu aktaran AFAD, 76 kişinin hayatını kaybettiğini ve 440 kişinin da yaralandığını duyurdu. Sert kış şartlarında ekiplerin çalışmaları devam ederken, bölge halkı da enkaz altından çıkarılan vatandaşlara yardımcı oluyor.

HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Depremin vahameti ise gün ağarınca ortaya çıktı. Kahramanmaraş'ta yüksek bir binadan çekilen videoda, 7.4'lük depremin etkisiyle çok sayıda binanın yıkıldığı ve vatandaşların yaşananların paniği içinde çığlık çığlığa yardım talep ettikleri anlar yer aldı.