Saat 04.17 sularında, merkezi Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan, 7,4 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Türkiye'nin kilitlendiği afet, toplam 10 ilde hissedildi. Yaşanan olayın ardından devletin tüm imkanları bölgelere seferber edildi.
Arama-kurtarma çalışmaları hız kesmeden devam ederken, çok sayıda göçük ve yıkım haberleri de art arda gelmeye başladı. Son durumu aktaran AFAD, 76 kişinin hayatını kaybettiğini ve 440 kişinin da yaralandığını duyurdu. Sert kış şartlarında ekiplerin çalışmaları devam ederken, bölge halkı da enkaz altından çıkarılan vatandaşlara yardımcı oluyor.
Depremin vahameti ise gün ağarınca ortaya çıktı. Kahramanmaraş'ta yüksek bir binadan çekilen videoda, 7.4'lük depremin etkisiyle çok sayıda binanın yıkıldığı ve vatandaşların yaşananların paniği içinde çığlık çığlığa yardım talep ettikleri anlar yer aldı.
Son Dakika › Güncel › Görüntü depremin merkez üssü Kahramanmaraş'tan! Yıkımın yaşandığı şehir havadan görüntülendi - Son Dakika