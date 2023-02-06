Görüntü depremin merkez üssü Kahramanmaraş'tan! Yıkımın yaşandığı şehir havadan görüntülendi - Son Dakika
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Görüntü depremin merkez üssü Kahramanmaraş'tan! Yıkımın yaşandığı şehir havadan görüntülendi

06.02.2023 10:55

Türkiye'nin Doğu, Güneydoğu, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz bölgeleri, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7.4 büyüklüğündeki depremle sallandı. Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta yıkımın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı. Çekilen görüntülerde yıkılan binalar ve vatandaşların çığlıkları kayıtlara yansıdı.

Saat 04.17 sularında, merkezi Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan, 7,4 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Türkiye'nin kilitlendiği afet, toplam 10 ilde hissedildi. Yaşanan olayın ardından devletin tüm imkanları bölgelere seferber edildi.

EKİPLER ENKAZ ALTINDAKİ VATANDAŞLAR İÇİN TEYAKKUZDA

Arama-kurtarma çalışmaları hız kesmeden devam ederken, çok sayıda göçük ve yıkım haberleri de art arda gelmeye başladı. Son durumu aktaran AFAD, 76 kişinin hayatını kaybettiğini ve 440 kişinin da yaralandığını duyurdu. Sert kış şartlarında ekiplerin çalışmaları devam ederken, bölge halkı da enkaz altından çıkarılan vatandaşlara yardımcı oluyor.

HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Depremin vahameti ise gün ağarınca ortaya çıktı. Kahramanmaraş'ta yüksek bir binadan çekilen videoda, 7.4'lük depremin etkisiyle çok sayıda binanın yıkıldığı ve vatandaşların yaşananların paniği içinde çığlık çığlığa yardım talep ettikleri anlar yer aldı.

YORUMLAR (1)
  • Abdullah Bayraktar: ÖLÜLERE ALLAHTAN RAHMET,YARALILARA ACİL ŞİFALAR DİLİYORUM.GEÇMİŞ OLSUN TÜRKİYEM :( Cevap Yaz 65 0 Yayından Kaldır
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SON DAKİKA: Görüntü depremin merkez üssü Kahramanmaraş'tan! Yıkımın yaşandığı şehir havadan görüntülendi - Son Dakika
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