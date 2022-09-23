Fas'ta Cheb Khaled konseri - Son Dakika
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Fas'ta Cheb Khaled konseri

23.09.2022 14:41
Fas'ta Cheb Khaled konseri

Görüntü Dökümü: Cheb Khaled konserinden detaylar Konserdeki seyircilerden detaylar RABAT - Fas'ın başkenti Rabat'ta Cheb Khaled (Genç Halid) adıyla uluslararası olarak tanınan Cezayirli şarkıcı Halid Hacı İbrahim konser verdi.

Görüntü Dökümü:

Cheb Khaled konserinden detaylar

Konserdeki seyircilerden detaylar RABAT - Fas'ın başkenti Rabat'ta Cheb Khaled (Genç Halid) adıyla uluslararası olarak tanınan Cezayirli şarkıcı Halid Hacı İbrahim konser verdi.

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Kaynak: AA

Fas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fas'ta Cheb Khaled konseri - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fas'ta Cheb Khaled konseri - Son Dakika
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