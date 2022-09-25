GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Golden Gate köprüsünün drone görüntüleri
Golden Gate köprüsünü izleyen insanlar
ABD'nin California eyaletinde bulunan San Francisco kentinin simgesi olan Golden Gate Köprüsü üzerinde etkili olan sis, Sausalito'nun Marin Headlands'ten görüntülendi.
Kaynak: AA
Tam Gemi Şok Denemeleri, San Francisco, California, Güncel, Son Dakika
Son Dakika › Güncel › San Francisco Golden Gate Köprüsü üzerinde sis - Son Dakika
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