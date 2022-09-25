San Francisco Golden Gate Köprüsü üzerinde sis - Son Dakika
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San Francisco Golden Gate Köprüsü üzerinde sis

25.09.2022 10:52
San Francisco Golden Gate Köprüsü üzerinde sis

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Golden Gate köprüsünün drone görüntüleri Golden Gate köprüsünü izleyen insanlar ABD'nin California eyaletinde bulunan San Francisco kentinin simgesi olan Golden Gate Köprüsü üzerinde etkili olan sis, Sausalito'nun Marin Headlands'ten görüntülendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Golden Gate köprüsünün drone görüntüleri

Golden Gate köprüsünü izleyen insanlar

ABD'nin California eyaletinde bulunan San Francisco kentinin simgesi olan Golden Gate Köprüsü üzerinde etkili olan sis, Sausalito'nun Marin Headlands'ten görüntülendi.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel San Francisco Golden Gate Köprüsü üzerinde sis - Son Dakika

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SON DAKİKA: San Francisco Golden Gate Köprüsü üzerinde sis - Son Dakika
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