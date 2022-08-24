Kudüs Seriyyeleri, İsrail saldırıları sonrasında askeri geçit töreni gerçekleştirdi - Son Dakika
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Kudüs Seriyyeleri, İsrail saldırıları sonrasında askeri geçit töreni gerçekleştirdi

24.08.2022 23:58
Kudüs Seriyyeleri, İsrail saldırıları sonrasında askeri geçit töreni gerçekleştirdi

Görüntü Dökümü: Kudüs Seriyyeleri'nin geçitinden detaylar Gazzeli çocukların destek sloganları atması Gazzeli kadınların çiçek yaprakları atarak destek vermesi Süslü balonlar ve Filistinli askerlerin resimlerinin taşınması GAZZE - İslami Cihad Hareketi'nin silahlı kanadı Kudüs...

Görüntü Dökümü:

Kudüs Seriyyeleri'nin geçitinden detaylar

Gazzeli çocukların destek sloganları atması

Gazzeli kadınların çiçek yaprakları atarak destek vermesi

Süslü balonlar ve Filistinli askerlerin resimlerinin taşınması GAZZE - İslami Cihad Hareketi'nin silahlı kanadı Kudüs Seriyyeleri askerleri, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının son bulmasının ardından Refah kentinde askeri geçit töreni düzenledi.

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Kaynak: AA

İsrail, Gazze, Kudüs, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kudüs Seriyyeleri, İsrail saldırıları sonrasında askeri geçit töreni gerçekleştirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kudüs Seriyyeleri, İsrail saldırıları sonrasında askeri geçit töreni gerçekleştirdi - Son Dakika
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