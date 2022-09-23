Arap dünyasının divası Mısırlı şarkıcı Ümmü Gülsüm müzesi - Son Dakika
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Arap dünyasının divası Mısırlı şarkıcı Ümmü Gülsüm müzesi

23.09.2022 14:03

Görüntü Dökümü: Müzedeki Ümmü Gülsüm fotoğrafları Ümmü Gülsüm'ün sahne kıyafetleri, udu, plakları, eldivenleri, meşhur siyah çerçeveli gözlüklerinden detaylar KAHİRE - Arap dünyasının gelmiş geçmiş en güçlü sesi Mısırlı Ümmü Gülsüm için başkent Kahire'de kurulan müze, sanatçının yaşamına...

Görüntü Dökümü:

Müzedeki Ümmü Gülsüm fotoğrafları

Ümmü Gülsüm'ün sahne kıyafetleri, udu, plakları, eldivenleri, meşhur siyah çerçeveli gözlüklerinden detaylar KAHİRE - Arap dünyasının gelmiş geçmiş en güçlü sesi Mısırlı Ümmü Gülsüm için başkent Kahire'de kurulan müze, sanatçının yaşamına ışık tutuyor. Müzede, Ümmü Gülsüm'ün sahne kıyafetleri, udu, plakları, eldivenleri, meşhur siyah çerçeveli gözlükleri, mendili, pasaportu, sözleşmeleri, madalyaları, şarkı sözü defterleri ve aile fotoğrafları yer alıyor.

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Kaynak: AA

Ümmü Gülsüm, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Arap dünyasının divası Mısırlı şarkıcı Ümmü Gülsüm müzesi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Arap dünyasının divası Mısırlı şarkıcı Ümmü Gülsüm müzesi - Son Dakika
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