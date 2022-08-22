Yamaç paraşütü yapan iki sporcu havada yaprak sarması yedi - Son Dakika
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Yamaç paraşütü yapan iki sporcu havada yaprak sarması yedi

22.08.2022 13:54

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Tandem Pilotu İsmail Aras ve Canan Özenir'in paraşüt ile havalanması İsmail Aras ve Canan Özenir'in yaprak sarmasını çantasından çıkarması ve yemesi Canan Özenir'in açıklaması Tokat'ın Erbaa ilçesinde düzenlenen Erbaa Gross Yamaç Paraşütü yarışlarında iki sporcu havada...

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Tandem Pilotu İsmail Aras ve Canan Özenir'in paraşüt ile havalanması

İsmail Aras ve Canan Özenir'in yaprak sarmasını çantasından çıkarması ve yemesi

Canan Özenir'in açıklaması

Tokat'ın Erbaa ilçesinde düzenlenen Erbaa Gross Yamaç Paraşütü yarışlarında iki sporcu havada yaprak sarması yedi.

Erbaa Kaymakamlığı, Erbaa Belediyesi ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünü iş birliğinde Kale köyündeki 650 rakımlı Seyir Tepesi mevkisinde 25 sporcunun katılımıyla yamaç paraşütü yarışı düzenlendi.

Seyir Tepesi mevkisinden havalanan tandem pilotu İsmail Aras ve Canan Özenir gökyüzünde ilçenin coğrafi işaretli bağ yapraklarından yapılan zeytin yağlı yaprak sarması yedi.

İkili o anları kameraya kaydetti.

Havalandıktan kısa süre sonra yanında getirdiği yaprak sarması tabağını çantasından çıkaran İsmail Aras, "Biliyorsunuz Erbaa yaprağı ile meşhur, Türkiye'nin en iyi yaprağı burada" diyerek, yaprak sarması tabağını beraber uçtuğu Canan Özenir'e verdi.

Uçmanın çok keyifli olduğunu ifade eden Özenir, "Erbaa'nın ünlü yaprağı ile yapılmış güzel bir dolmamız var, bunu havada tatma zevkini yaşayacağız. Dün akşam sardık. Türkiye'nin çok sevdiği ve kültürümüzde çok önemli bir yeri olan dolma Erbaa yaprağı ile daha da bir anlam kazanıyor, daha lezzetli oluyor. Şöyle bir havada ayrıca tadına bakalım." diye konuştu.

Uçuş sonrası AA muhabirine konuşan Canan Özenir, "Çok keyifliydi. Sanırım Türkiye'de daha önce denenmemiş bir şeyi denedik, havada yaprak dolmayı yedik. Türkiye'nin de çok sevdiği bir yemek türü. Özellikle buranın meşhur ve coğrafi işaretli yaprağından yapıldığı zaman ayrı bir lezzetli, ayrı bir güzelliği oluyor. Daha önce denenmemiş bir şeyi, yapılmamış bir şeyi yapmak istedik. Zaten uçmak ayrı bir keyif, havada iken bunu deneyimlemek ise daha ayrı bir keyifti. Dolmada çok güzeldi afiyetle yedik," ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

İsmail Aras, Hisarcık, Erbaa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yamaç paraşütü yapan iki sporcu havada yaprak sarması yedi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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