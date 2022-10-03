Erdoğan'dan asgari ücretliyi heyecanlandıran sözler: Arkadaşlar bu böyle olmaz

Tavukların kesilmesinden detaylar KUDÜS - Yahudilerin kutsal bayramları Yom Kippur öncesi yaptıkları Kaparot seremonisi Kudüs 'te başladı. Kaparot seremonisinde dindar Yahudiler satın aldıkları tavukları kendileri ve yakınlarının başının üzerinden 3 kez çeviriyor ve ayinin ardından tavuklar kesiliyor. Yahudiler yapılan ayinde tavukların günahlarına kefaret olduğuna inanıyor.

Kaynak: AA

Kudüs, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Yahudilerin 'Kaparot' seremonisi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.