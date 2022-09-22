TİKA'dan Kuzey Makedonya'ya tarımsal ekipman desteği - Son Dakika
Üye Girişi

TİKA'dan Kuzey Makedonya'ya tarımsal ekipman desteği

22.09.2022 15:19
TİKA'dan Kuzey Makedonya'ya tarımsal ekipman desteği

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Tören alanı Tarımsal ekipman Halim Ömer Söğüt'ün açıklaması Zlatko Ristov'un açıklaması TİKA'dan Kuzey Makedonya'ya tarımsal ekipman desteğiKONÇE (AA) – Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA) Kuzey Makedonya'nın doğu bölgesinde bulunan Konçe...

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Tören alanı

Tarımsal ekipman

Halim Ömer Söğüt'ün açıklaması

Zlatko Ristov'un açıklaması TİKA'dan Kuzey Makedonya'ya tarımsal ekipman desteği

KONÇE (AA) – Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA) Kuzey Makedonya'nın doğu bölgesinde bulunan Konçe Belediyesinde Sürdürülebilir Tarım - Tarımsal Ekipman Desteği Projesi Teslim Töreni düzenlendi.

Törene, TİKA Üsküp Koordinatörü Halim Ömer Söğüt ve Konçe Belediye Başkanı Zlatko Ristov'un yanı sıra bölgeden hibe kabul eden çiftçiler ve diğer yetkililer katıldı.

TİKA Üsküp Koordinatörü Söğüt, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, TİKA'nın farklı alanlarda proje gerçekleştirdiğini, bunların içinde tarım ve kırsal kalkınmayı desteklemenin özel bir alan olduğunu söyledi.

Söğüt, "Burada multikültivatörlerimiz var. Hedef kitlemiz binden fazla çiftçimiz. İlaçlama makinalarımız var. Aslında bir anlamda organize olarak, kolektif olarak üreticilerimiz, çiftçilerimiz bu ekipmanları diğer paydaşlarla, üreticilerle kullanmak suretiyle halkın istifadesine sunmuş olacaklar." dedi.

Tarım ve hayvancılık anlamında arıcılığın geliştirilmesi, meyve fidancılığının geliştirilmesi noktasında ceviz yetiştiriciliği, çilek yetiştiriciliği gibi alanlarda da projeleri hayata geçirdiklerini dile getiren Söğüt, bu projelerin başarılı olması ve üreticilerin gelirlerinin artması kendilerini mutlu ettiğini vurguladı.

Söğüt, "Ümit ediyoruz amaçladığımız, hedeflediğimiz gayelere ulaşılması noktasında bu projemiz de bir vesile olur. Biz inanıyoruz ki tarım ve hayvancılık, ekonomik şartların iyileştirilmesi çok önemli bir alan ve bu alandaki parametrelerin iyileştirilmesi buradaki vatandaşların, halklarımızın hayat standartları adına oldukça faydalı ve önemli." diye konuştu.

Konçe Belediye Başkanı Ristov ise TİKA'nın motokültivatör ve dier tarımsal ekipman desteğinden bulunduğunu anımsatarak, yapılan hibeden dolayı TİKA'ya teşekkür etti.

Ristov, "TİKA'yla şu ana kadar mükemmel iş birliğimiz oldu. Bu projenin, belediye başkanı olduğumdan beri gerçekleştirilen ikinci hibe olduğunu düşünüyorum. Samimi bir şekilde devam etmesini temenni ediyorum. Hibe alanlari (çiftçileri) şahsım adına tebrik ediyorum. (Bu ekipmanları) Başarıyla kullanmalarını diliyorum." şeklinde konuştu.

TİKA bu kapsamda Kuzey Makedonya'nın İştip, Demir Kapı, Konçe, Valandova, Köprülü, Negotin, Bosilovo, Vasilevo, Gostivar bölgelerinde üretim alanlarının artırılması, üretim teknolojisinin geliştirilmesi için geçimlerini tarım sektöründen sağlayan bin çiftçi ailenin ortak kullanacağı 20 adet toprak işleme motokültivatörü ve 20 adet zirai ilaçlama ve gübreleme püskürtme makinesi hibe etti.

YORUMLAR
500
Voleybol: Kadınlar Balkan Kupası Voleybol: Kadınlar Balkan Kupası
Kaynak: AA

Makedonya, Söğüt, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TİKA'dan Kuzey Makedonya'ya tarımsal ekipman desteği - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:11 İçinde oldukları araç taklalar attı, 5 arkadaşın burnu bile kanamadı!
14:53 İzmir'de iki aracın arasında kalan vatandaş ölümden döndü! Mucize anları kameraya yansıdı
14:47 Hayvanlara Etik Muamele İçin Mücadele Edenler Örgütü (PETA): Et yiyen erkeklerin cinsel ilişkiye girmesi yasaklansın
14:33 Kavgada kardeşi için korkup balkona çıkan adam, husumetlisi tarafından kurşun yağmuruna tutuldu!
14:21 16 yaşındaki lise öğrencisi kız cinsel istismara uğradığı için intihar girişiminde bulundu!
14:20 Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 12'ye indirmesinin ardından dolar, 18.40 liraya ulaşarak tarihi zirvesini gördü
14:09 Yavuz Seçkin'den yıllar önce taklidini yaptığı ve davalık olduğu Emrah hakkında sert sözler: Değer vermiyorum, benim için etkisiz eleman
14:03 Merkez Bankası faizi yüzde 12'ye indirdi
13:42 Putin'in ilan ettiği seferberlik kararı sonrası Rusya karıştı! Polisler, istihbaratçıları protestocu sanıp gözaltına aldılar
13:33 Motor kazası geçiren ve ameliyat olan Acun Ilıcalı, taburcu edildi!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.09.2022 15:19:58. #1.13#
SON DAKİKA: TİKA'dan Kuzey Makedonya'ya tarımsal ekipman desteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement