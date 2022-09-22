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Halim Ömer Söğüt'ün açıklaması

Zlatko Ristov'un açıklaması TİKA'dan Kuzey Makedonya'ya tarımsal ekipman desteği

KONÇE (AA) – Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA) Kuzey Makedonya'nın doğu bölgesinde bulunan Konçe Belediyesinde Sürdürülebilir Tarım - Tarımsal Ekipman Desteği Projesi Teslim Töreni düzenlendi.

Törene, TİKA Üsküp Koordinatörü Halim Ömer Söğüt ve Konçe Belediye Başkanı Zlatko Ristov'un yanı sıra bölgeden hibe kabul eden çiftçiler ve diğer yetkililer katıldı.

TİKA Üsküp Koordinatörü Söğüt, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, TİKA'nın farklı alanlarda proje gerçekleştirdiğini, bunların içinde tarım ve kırsal kalkınmayı desteklemenin özel bir alan olduğunu söyledi.

Söğüt, "Burada multikültivatörlerimiz var. Hedef kitlemiz binden fazla çiftçimiz. İlaçlama makinalarımız var. Aslında bir anlamda organize olarak, kolektif olarak üreticilerimiz, çiftçilerimiz bu ekipmanları diğer paydaşlarla, üreticilerle kullanmak suretiyle halkın istifadesine sunmuş olacaklar." dedi.

Tarım ve hayvancılık anlamında arıcılığın geliştirilmesi, meyve fidancılığının geliştirilmesi noktasında ceviz yetiştiriciliği, çilek yetiştiriciliği gibi alanlarda da projeleri hayata geçirdiklerini dile getiren Söğüt, bu projelerin başarılı olması ve üreticilerin gelirlerinin artması kendilerini mutlu ettiğini vurguladı.

Söğüt, "Ümit ediyoruz amaçladığımız, hedeflediğimiz gayelere ulaşılması noktasında bu projemiz de bir vesile olur. Biz inanıyoruz ki tarım ve hayvancılık, ekonomik şartların iyileştirilmesi çok önemli bir alan ve bu alandaki parametrelerin iyileştirilmesi buradaki vatandaşların, halklarımızın hayat standartları adına oldukça faydalı ve önemli." diye konuştu.

Konçe Belediye Başkanı Ristov ise TİKA'nın motokültivatör ve dier tarımsal ekipman desteğinden bulunduğunu anımsatarak, yapılan hibeden dolayı TİKA'ya teşekkür etti.

Ristov, "TİKA'yla şu ana kadar mükemmel iş birliğimiz oldu. Bu projenin, belediye başkanı olduğumdan beri gerçekleştirilen ikinci hibe olduğunu düşünüyorum. Samimi bir şekilde devam etmesini temenni ediyorum. Hibe alanlari (çiftçileri) şahsım adına tebrik ediyorum. (Bu ekipmanları) Başarıyla kullanmalarını diliyorum." şeklinde konuştu.

TİKA bu kapsamda Kuzey Makedonya'nın İştip, Demir Kapı, Konçe, Valandova, Köprülü, Negotin, Bosilovo, Vasilevo, Gostivar bölgelerinde üretim alanlarının artırılması, üretim teknolojisinin geliştirilmesi için geçimlerini tarım sektöründen sağlayan bin çiftçi ailenin ortak kullanacağı 20 adet toprak işleme motokültivatörü ve 20 adet zirai ilaçlama ve gübreleme püskürtme makinesi hibe etti.