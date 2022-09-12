Yeni eğitim öğretim yılında kentte 888 okul ve kurumda, 15 bin 664 öğretmen ile 185 bin 894 öğrenci ile ders başı yapıldığı belirtildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Yeni eğitim öğretim yılı başladı - Son Dakika

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