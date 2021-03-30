Görüntü İzlanda'dan! Başbakanı dinlemeyip patlayan volkanın önünde voleybol maçı yaptılar - Son Dakika

Görüntü İzlanda'dan! Başbakanı dinlemeyip patlayan volkanın önünde voleybol maçı yaptılar

30.03.2021 08:59

İzlanda'da bir grup insan, Reykjanes Yarımadasında bulunan Fagradals Yanardağı'nın harekete geçtiği sırada yanardağın önünde toplanarak voleybol oynadı. Grup üyelerinin sosyal medya hesaplarından paylaştığı görüntüler kısa sürede gündem yarattı. İzlanda Başbakanı Katrin Jakobsdottir, 6 bin yıl aranın ardından patlayan ve lav püskürtmeye başlayan için yanardağ için "Herkesin uzak durmasını ve güvende olmasını istiyoruz" uyarısında bulunmuştu.

İzlanda'nın başkenti Reykjavik'in yakınlarındaki Reykjanes Yarımadasında bulunan Fagradals Yanardağı 6 bin yıl aranın ardından faaliyete geçmişti. Yanardağ, ilk patlamanın ardından lav püskürtmeye başlarken, lavlar birkaç saat içinde 1 kilometrekarelik alanı kaplamıştı.

"HERKESİN YANARDAĞDAN UZAK DURMASINI İSTİYORUM"

İzlanda Başbakanı Katrin Jakobsdottir ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Herkesin yanardağdan uzak durmasını ve güvende olmasını istiyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

TEHLİKELİ MAÇA AİT GÖRÜNTÜLER GÜNDEM OLDU

Başbakan Jakobsdottir'in açıklamasının ardından İzlanda'da bir grup insan, volkanik patlamaların gerçekleştiği Fagradals Yanardağı'nın önünde voleybol oynarken görüntülendi. Grubun yaptığı tehlikeli voleybol maçına ait görüntüleri ise sosyal medyada gündem oldu.

"İÇİMİZDEN GELDİĞİ GİBİ VOLEYBOL OYNAYAN İNSANLARIZ"

Fagradals'ın lav fışkırttığı sırada voleybol oynayan grubu kaydeden Rut Einarsdottir sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bizler sadece Fagradals Yanardağı patlarken içimizden geldiği gibi voleybol oynayan insanlarız" ifadelerini kullandı.

Görüntü İzlanda'dan! Başbakanı dinlemeyip patlayan volkanın önünde voleybol maçı yaptılar

Yanardağ, İzlanda, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Görüntü İzlanda'dan! Başbakanı dinlemeyip patlayan volkanın önünde voleybol maçı yaptılar - Son Dakika Dünya


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