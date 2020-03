Görüntü kirliliği ile mücadele eden Başkan kendi tabelasında söktürdü - Son Dakika

Bodrum'da görüntü kirliliği oluşturan reklam tabelaları ve totemler le ilgili mücadele eden Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, kendi totemini de kaldırtarak örnek bir davranışta bulundu.



Geçtiğimiz günlerde, ilçe genelinde totem ve tabela temizliği başlatan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, ilçe girişinde bulunan ve üzerinde kendi fotoğrafı ile 'hoş geldiniz' mesajının yer aldığı totemin kaldırılması talimatını verdi. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras tarafından başlatılan totem tabela kirliliğine karşı mücadelede, Bodrum girişinde bulunan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın "Hoş Geldiniz" mesajının yer aldığı totem, Başkan Aras'ın isteği üzerine Bodrum Belediyesi ve Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından kaldırıldı.



Bodrum Belediyesi'nin 16 Mart tarihinden bu yana tüm enerjisini ve imkanlarını korona virüsü tedbirlerine harcadığını ve risk oranını azaltmak amacıyla az sayıda personel ile çalıştığını söyleyen Başkan Aras, "Bu zor dönemde her şeye rağmen, totem ve tabela kirliliği olmak üzere, sezon öncesinde Bodrum'un silüetine zarar veren ve görüntü kirliliği oluşturan unsurlara müdahalemiz devam ediyor. Biz Belediye olarak attığımız her adımda, aldığımız her kararda yol göstericiyiz. Firmalarımızın da bu sürece duyarlı olması bizi mutlu ediyor. Mevzuata aykırı ve görsel kirliliğe neden olan tüm tabela ve totemler kaldırılana kadar bu uygulamamız devam edecek" dedi.



Bodrum Kent Konseyi bünyesinde oluşturulan Kent Estetiği Çalışma Grubu ve Bodrum Belediyesi işbirliğinde totem tabela kirliliğine karşı gerçekleştirilen mücadelede bu çağrıya duyarsız kalmayan bazı firma sahipleri de geçtiğimiz günlerde firmalarına ait totemleri kaldırmıştı. - MUĞLA