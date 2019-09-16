Son Dakika Haberleri: Görüntü kirliliği oluşturan yapıların yıkımında arbede
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Görüntü kirliliği oluşturan yapıların yıkımında arbede

1 saat önce

Hatay'ın Samandağ ilçesinde kıyı kenar çizgisi üzerinde yer alan ve görüntü kirliliğine neden olan yapıların yıkımında arbede yaşandı.

Görüntü kirliliği oluşturan yapıların yıkımında arbede, System.String[]

Hatay'ın Samandağ ilçesinde kıyı kenar çizgisi üzerinde yer alan ve görüntü kirliliğine neden olan yapıların yıkımında arbede yaşandı.


Dünyanın en uzun kumsalları arasında yer alan Samandağ Sahilinin kıyı kenar çizgisi üzerinde bulunan ve görüntü kirliliği oluşturan yapıların yıkımına başlandı. Yapıların sahipleri yıkım esnasında ellerine geçirdikleri taşlarla kepçelere saldırdı. Kepçelere de direnmeye çalışan yapı sahiplerini polis güçlükle sakinleştirdi. Yıkım esnasında bazı yapı sahiplerinin de bayıldığı görüldü.


Görüntü kirliliği oluşturan yapıların yıkımları devam ediyor. - HATAY

Samandağ, Hatay, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 02:05 Kaynak: İHA
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Görüntü kirliliği oluşturan yapıların yıkımında arbede! Taşlarla kepçelere saldırdılar
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