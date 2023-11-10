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Görüntü saat 9'u 5 geçe kaydedildi! Önce hiçbir şey olmamış gibi yürüdü, sonra saygı duruşuna geçti - Son Dakika

Görüntü saat 9'u 5 geçe kaydedildi! Önce hiçbir şey olmamış gibi yürüdü, sonra saygı duruşuna geçti

10.11.2023 12:43  - Güncelleme: 13:27

Bolu'da 10 Kasım Atatürk'ü anma törenlerinde vatandaşlar saat 9'u 5 geçe saygı duruşunda bulundu. Anma sırasında bir kadının hem çevresinde saygı duruşunda bulunanlara hem de çalan siren sesine aldırış etmeden yürümesi ve sonrasında saygı duruşuna geçmesi dikkat çekti.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 85'inci yılında saygıyla anıldı. Tüm yurtta saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla vatandaşlar saygı duruşunda bulunurken Bolu'dan gelen bir görüntü dikkat çekti.

ÖNCE YÜRÜDÜ, SONRA SAYGI DURUŞUNA GEÇTİ

Görüntülerde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikal ettiği saat olan 9'u 5 geçe sirenlerin çalmasıyla vatandaşların saygı duruşuna geçtiği görülüyor. Bu esnada bir kadının hem etrafında saygı duruşunda bulunanlara hem de çalan siren sesine aldırış etmeden yürümesi dikkat çekti. Bu şekilde bir süre yoluna devam eden kadın, daha sonra çevresindekilere ayak uydurarak saygı duruşuna geçti.

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Kısa sürede en çok izlenenler arasına giren video sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. Bir kesim "Durmak zorunda değil" derken bir kesim de "Dünyadan haberi yok" şeklinde yorumlar yaptı.

Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti, 10 Kasım, Bolu, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Görüntü saat 9'u 5 geçe kaydedildi! Önce hiçbir şey olmamış gibi yürüdü, sonra saygı duruşuna geçti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Görüntü saat 9'u 5 geçe kaydedildi! Önce hiçbir şey olmamış gibi yürüdü, sonra saygı duruşuna geçti - Son Dakika
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