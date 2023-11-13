Görüntü Türkiye'den! Kimseye aldırış etmeden belediye otobüsünde öpüştüler

İstanbul'da belediye otobüsünün arka koltuğuna geçerek öpüşen çiftin görüntüsü sosyal medyada viral oldu. "Ahlaksızlar" notuyla ifşa edilen o görüntülerde kadın ve erkeğin tepkisiz halleri dikkatlerden kaçmadı.

Kısa sürede en çok izlenenler arasına giren gönderinin altına yapılan yorumlardan bazıları şunlar;