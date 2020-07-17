Görüntülendiğini anlayan maskesiz esnaf poşeti maskeye çevirdi - Son Dakika

Görüntülendiğini anlayan maskesiz esnaf poşeti maskeye çevirdi

Antalya'da kurulan bir semt pazarında genelde Covid-19 önlemlerine dikkat edilirken, bazı pazarcı esnafının maske ve eldiven takmadığı görüldü.

Antalya'da kurulan bir semt pazarında genelde Covid-19 önlemlerine dikkat edilirken, bazı pazarcı esnafının maske ve eldiven takmadığı görüldü. Görüntülendiğini anlayan maskesiz bir esnafın poşeti maske yapması ise renkli görüntüler oluşturdu.

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Covid-19 salgını mücadelesinde alınan önlemlerin aşama aşama kaldırılmasıyla halkın yoğunlukta kullandığı semt pazarlarında da yaşanan serbestlik dikkat çekti. Pazar yerlerine tek bir noktadan yapılan giriş ve çıkışlar kaldırılırken, fakat zabıta ekiplerinin pazar içindeki maske, eldiven ve sosyal mesafe denetimleri devam ediyor. Konyaaltı Belediyesi zabıta ekipleri pazar esnafının eldivensiz ve maskesiz çalışmasına izin vermedi. Zabıtanın tüm uyarılarına rağmen pazarcı esnafının ya maske takmadığı ya da maskeyi çenesinin altında taşıdığı, birçoğunun eldiven de takmadığı görüldü. Zaman zaman yoğunluğun yaşandığı Altınkum Pazarı'nda alışveriş için gelen vatandaşların ise maske taktığı gözlemlendi. Bir pazarcı ise görüntülendiğini anlayınca meyve sebze konulan poşeti maske yaptı. Yüzünü ve ağzını poşet ile kapatan esnaf satışına devam etti. Esnafın poşeti maske yapma çabaları an be an kameralara yansıdı.

"PAZARDA MASKE TAKMAYANLAR VAR"

Gül Deniz, maske takmayan ve sosyal mesafeye uymayan herkesi kınadığını söyledi. Sağlığın her şeyin önünde olduğunu dile getiren Deniz, "Şu an her şey yolunda gidiyor, vaka sayılarımız düşüşte. Pazarda maske takmayanlar var, takmasını istiyorum" dedi.

"MASKE VE ELDİVEN TAKMADIKLARINI GÖRÜYORUZ"

14 senedir pazarcılık yapan Burhan Ekinci, "Pandemiden önce de biz eldivenle çalışıyorduk. Şimdi ise herkesin maske ve eldivene dikkat etmesi lazım. Bazı arkadaşlarımızın maske ve eldiven takmadığını görüyoruz. Onları uyarıyoruz. Hem hijyen hem de sağlık açısından maske takmamız çok önemli" diye konuştu.

(İHA)

Koronavirüs, Antalya, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 17:25 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Görüntülendiğini anlayan maskesiz esnaf poşeti maskeye çevirdi - Son Dakika
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